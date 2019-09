WTA Osaka: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale e Semifinali. Camila Giorgi si ferma ai quarti

WTA Osaka Premier | Cemento | $823.000 – Quarti di Finale e Semifinali

Center Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Naomi Osaka vs Yulia Putintseva



WTA Osaka Naomi Osaka [1] Naomi Osaka [1] 6 6 Yulia Putintseva Yulia Putintseva 4 4 Vincitore: N. OSAKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Putintseva 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-4 → 6-4 N. Osaka 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-2 → 5-3 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 Y. Putintseva 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-1 → 2-1 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-1 → 5-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. [WC] Misaki Doi vs Anastasia Pavlyuchenkova



WTA Osaka Misaki Doi Misaki Doi 2 2 Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 6 6 Vincitore: A. PAVLYUCHENKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 M. Doi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 M. Doi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Doi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Doi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 M. Doi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 M. Doi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 M. Doi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Doi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [1] Naomi Osaka OR Yulia Putintseva vs Camila Giorgi OR [9] Elise Mertens



WTA Osaka Naomi Osaka [1] Naomi Osaka [1] 6 6 Elise Mertens [9] Elise Mertens [9] 4 1 Vincitore: N. OSAKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Osaka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-1 → 6-1 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 E. Mertens 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 3-1 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 df df 2-0 → 2-1 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-3 → 4-3 E. Mertens 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 2-2 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Mertens 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Osaka 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [4] Angelique Kerber vs [WC] Misaki Doi OR Anastasia Pavlyuchenkova



WTA Osaka Angelique Kerber [4] Angelique Kerber [4] 3 3 Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 6 6 Vincitore: A. PAVLYUCHENKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 A. Kerber 0-15 df 0-40 2-4 → 2-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Kerber 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Kerber 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

5. Su-Wei Hsieh / Yu-Chieh Hsieh OR Nadiia Kichenok / Abigail Spears vs Misaki Doi / Nao Hibino OR [2] Hao-Ching Chan / Latisha Chan



WTA Osaka Su-Wei Hsieh / Yu-Chieh Hsieh Su-Wei Hsieh / Yu-Chieh Hsieh 0 0 Hao-Ching Chan / Latisha Chan [2] • Hao-Ching Chan / Latisha Chan [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Chan / Chan 0-0

Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Camila Giorgi vs [9] Elise Mertens



WTA Osaka Camila Giorgi Camila Giorgi 4 3 Elise Mertens [9] Elise Mertens [9] 6 6 Vincitore: E. MERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Giorgi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 E. Mertens 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Giorgi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 E. Mertens 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Giorgi 0-15 df 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Su-Wei Hsieh / Yu-Chieh Hsieh vs Nadiia Kichenok / Abigail Spears



WTA Osaka Su-Wei Hsieh / Yu-Chieh Hsieh Su-Wei Hsieh / Yu-Chieh Hsieh 7 1 10 Nadiia Kichenok / Abigail Spears Nadiia Kichenok / Abigail Spears 6 6 5 Vincitori: HSIEH / HSIEH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 S. Hsieh / Hsieh 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-3 4-3 4-4 5-4 6-4 7-4 7-5 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Hsieh / Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 N. Kichenok / Spears 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 S. Hsieh / Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 N. Kichenok / Spears 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 S. Hsieh / Hsieh 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 N. Kichenok / Spears 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 S. Hsieh / Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 S. Hsieh / Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 6-6 N. Kichenok / Spears 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 5-5 → 6-5 S. Hsieh / Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 N. Kichenok / Spears 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Hsieh / Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Kichenok / Spears 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Hsieh / Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Kichenok / Spears 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 S. Hsieh / Hsieh 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 N. Kichenok / Spears 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Hsieh / Hsieh 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-1 → 0-2 N. Kichenok / Spears 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. Misaki Doi / Nao Hibino vs [2] Hao-Ching Chan / Latisha Chan