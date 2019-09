Laver Cup: domani si parte. In campo anche Fabio Fognini

Roger Federer (ATP 3) giocherà il doppio di chiusura della prima giornata alla Laver Cup. In coppia con Alexander Zverev (6), Roger sarà opposto a Denis Shapovalov (33) e Jack Sock (210), che dal canto loro saranno impegnati anche in singolare. Il canadese scenderà in campo al Palexpo di Ginevra già alle 13h00, per il match d’apertura contro Dominic Thiem (5), mentre l’americano sfiderà Fabio Fognini (11).

Nel terzo singolare si affronteranno invece Stefanos Tsitsipas (7) e Taylor Fritz (30). In caso di parità dopo due set si giocherà un tie-break ai 10 punti. Ogni vittoria porta un punto al venerdì, 2 punti al sabato e 3 punti domenica. Vince la squadra che arriva per prima a quota 13.