Andreas Seppi vince a Cary il suo 9° torneo ATP Challenger in carriera

Domenica sera Andreas Seppi ha vinto a Cary in North Carolina il suo 9° torneo ATP Challenger. Il 25enne di Caldaro si è imposto nella finale del 54.160 dollari sullo statunitense Michael Mmoh (ATP 186), 14 anni più giovane di lui, dopo due ore e 25 minuti di gioco per 6-2, 6-7(4), 6-3.

Seppi era il grande favorito della vigilia. Infatti nella classifica mondiale occupa attualmente la 77° posizione, precedendo di ben 109 posti Mmoh. L’azzurro stasera è partito fortissimo, passando subito in vantaggio con due break per 4-0. Poi ha tenuto il suo turno di battuta, chiudendo dopo soli 39 minuti di gioco la prima frazione per 6-2.

Molto più equilibrato il secondo set. Seppi nel terzo game ha strappato il servizio al suo avversario, ma Mmoh ha risposto immediatamente con il rebreak. Cosi questa frazione si è decisa al tiebreak, vinto dall’americano per 7-4.

Nel terzo set, Seppi ha annullato nel quinto game una palla break a Mmoh, poi gli ha tolto il turno di battuta per il 4-2, decidendo qui praticamente il match. Dopo quasi due ore e mezzo l’azzurro si è imposto per 6-3.

Seppi ha disputato oggi la sua 12° finale in un torneo Challenger. A Cary ha festeggiato, esattamente 20 mesi dopo il suo ultimo trionfo a Canberra, il 9° successo, incassando 7.200 dollari di montepremi e 80 punti ATP.

