Oggi è il giorno di Matteo Berrettini (VIDEO)

Angelo Binaghi: “Matteo in semifinale è una splendida notizia non solo per il tennis azzurro, ma per tutto lo sport italiano. Berrettini è la dimostrazione che con l’applicazione, la disciplina nel lavoro e la passione si possono ottenere risultati straordinari. Grandi meriti della sua crescita vanno al team che lo segue, di cui la FIT è partecipe. E alla sua famiglia, che gli ha trasmesso i valori fondamentali per diventare un campione vero”.

Berrettini che diventa un giocatore moderno capace di vincere su tutte le superfici, il successo di Fabio Fognini a Montecarlo e l’aggiudicazione a Torino delle Atp Finals a partire dal 2021 sono le perle di un movimento, quello del tennis italiano, che non smette di crescere. E ora Forza Matteo contro Nadal!”.