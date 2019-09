Us Open: Il programma di Mercoledì 04 Settembre. In campo Matteo Berrettini per la storia

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

B. Bencic vs D. Vekic

M. Berrettini vs G. Monfils

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

B. Andreescu vs E. Mertens

D. Schwartzman vs R. Nadal

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

G. Dabrowski / Y. Xu vs V. Kuzmova / A. Sasnovich

J. Murray / N. Skupski vs J. Sock / J. Withrow

C. Dolehide / V. King vs L. Kichenok / J. Ostapenko

J.S. Cabal / R. Farah vs L. Bambridge / B. McLachlan

D. Schuurs / H. Kontinen vs B. Mattek-Sands / J. Murray

H. Chan / M. Venus vs L. Chan / I. Dodig