Andy Murray dopo 14 anni ritorna a giocare un challenger. Quello dell’accademia di Rafael Nadal

Andy Murray tornerà in Spagna la prossima settimana.

Il britannico gareggerà per la prima volta in un torneo Challenger dal 2005, la stagione in cui è diventato professionista. Ma non sarà un torneo qualsiasi, ma quello dell’Accademia di Rafa Nadal (il torneo di Maiorca dove ha ricevuto una wild card per il tabellone principale).

Ricordiamo che Andy aveva rifiutato alcune settimane fa l’invito degli Us Open perchè ancora non pronto per l’avvenimento.