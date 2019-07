Us Open: Entry list Maschile. Stefano Travaglia fuori di sette posti dal tabellone principale

MAIN DRAW US Open (26 Agosto – 08 Settembre

1 DJOKOVIC, Novak SRB 1

2 NADAL, Rafael ESP 2

3 FEDERER, Roger SUI 3

4 THIEM, Dominic AUT 4

5 ZVEREV, Alexander GER 5

6 TSITSIPAS, Stefanos GRE 6

7 NISHIKORI, Kei JPN 7

8 KHACHANOV, Karen RUS 8

9 FOGNINI, Fabio 9

10 MEDVEDEV, Daniil RUS 10

11 ANDERSON, Kevin RSA 11

12 DEL POTRO, Juan Martin ARG 12

13 BAUTISTA AGUT, Roberto ESP 13

14 CORIC, Borna CRO 14

15 ISNER, John USA 15

16 BASILASHVILI, Nikoloz GEO 16

17 CILIC, Marin CRO 17

18 GOFFIN, David BEL 18

19 MONFILS, Gael FRA 19

20 BERRETTINI, Matteo 20

21 RAONIC, Milos CAN 21

22 WAWRINKA, Stan SUI 22

23 AUGER-ALIASSIME, Felix CAN 23

24 PELLA, Guido ARG 24

25 SCHWARTZMAN, Diego ARG 25

26 VERDASCO, Fernando ESP 26

27 POUILLE, Lucas FRA 27

28 PAIRE, Benoit FRA 28

29 SHAPOVALOV, Denis CAN 29

30 FRITZ, Taylor USA 30

31 SIMON, Gilles FRA 31

32 DJERE, Laslo SRB 32

33 DE MINAUR, Alex AUS 33

34 EDMUND, Kyle GBR 34

35 STRUFF, Jan-Lennard GER 35

36 LAJOVIC, Dusan SRB 36

37 GARIN, Cristian CHI 37

38 HERBERT, Pierre-Hugues FRA 38

39 QUERREY, Sam USA 39

40 CECCHINATO, Marco 40

41 TIAFOE, Frances USA 41

42 ALBOT, Radu MDA 42

43 THOMPSON, Jordan AUS 43

44 HURKACZ, Hubert POL 44

45 KUKUSHKIN, Mikhail KAZ 45

46 CUEVAS, Pablo URU 46

47 KYRGIOS, Nick AUS 47

48 HUMBERT, Ugo FRA 48

49 FUCSOVICS, Marton HUN 49

50 GASQUET, Richard FRA 50

51 SONEGO, Lorenzo 51

52 DIMITROV, Grigor BUL 52

53 CARRENO BUSTA, Pablo ESP 53

54 NORRIE, Cameron GBR 54

55 EVANS, Daniel GBR 55

56 SOUSA, Joao POR 56

57 OPELKA, Reilly USA 57

58 BERDYCH, Tomas CZE 57PR

59 KRAJINOVIC, Filip SRB 58

60 LOPEZ, Feliciano ESP 59

61 MAYER, Leonardo ARG 60

62 KLIZAN, Martin SVK 61

63 MANNARINO, Adrian FRA 62

64 MILLMAN, John AUS 63

65 JARRY, Nicolas CHI 64

66 RUUD, Casper NOR 65

67 KECMANOVIC, Miomir SRB 66

68 TSONGA, Jo-Wilfried FRA 67

69 JOHNSON, Steve USA 68

70 KOHLSCHREIBER, Philipp GER 69

71 DELBONIS, Federico ARG 70

72 LONDERO, Juan Ignacio ARG 71

73 SANDGREN, Tennys USA 72

74 NISHIOKA, Yoshihito JPN 73

75 POSPISIL, Vasek CAN 73PR

76 BERANKIS, Ricardas LTU 74

77 SEPPI, Andreas 75

78 RUBLEV, Andrey RUS 76

79 CARBALLES BAENA, Roberto ESP 77

80 HAASE, Robin NED 78

81 ANDUJAR, Pablo ESP 79

82 CHARDY, Jeremy FRA 80

83 MOUTET, Corentin FRA 81

84 KARLOVIC, Ivo CRO 82

85 BUBLIK, Alexander KAZ 83

86 KLAHN, Bradley USA 84

87 HARRIS, Lloyd RSA 85

88 KOVALIK, Jozef SVK 85PR

89 COPIL, Marius ROU 86

90 BEDENE, Aljaz SLO 87

91 MONTEIRO, Thiago BRA 88

92 TIPSAREVIC, Janko SRB 88PR

93 GUNNESWARAN, Prajnesh IND 89

94 MUNAR, Jaume ESP 90

95 DARCIS, Steve BEL 90PR

96 POPYRIN, Alexei AUS 91

97 FABBIANO, Thomas 92

98 LAAKSONEN, Henri SUI 93

99 DELLIEN, Hugo BOL 94

100 DZUMHUR, Damir BIH 95

101 STEBE, Cedrik-Marcel GER 95PR

102 MCDONALD, Mackenzie USA 96

103 SCHNUR, Brayden CAN 97

104 GRANOLLERS, Marcel ESP 98

ALTERNATES

1 RAMOS-VINOLAS, Albert ESP 99

2 KUDLA, Denis USA 100

3 JAZIRI, Malek TUN 101

4 MAJCHRZAK, Kamil POL 102

5 TOMIC, Bernard AUS 103

6 HOANG, Antoine FRA 104

7 TRAVAGLIA, Stefano 105

8 MADEN, Yannick GER 106

9 ISTOMIN, Denis UZB 107

10 SOUSA, Pedro POR 109

Alternates Italiani

Paolo Lorenzi fuori di 15 posti

Salvatore Caruso fuori di 26 posti

Lorenzo Giustino fuori di 31 posti

Gianluca Mager fuori di 36 posti