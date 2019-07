Challenger Granby, Binghamton, Praga, Tampere: La situazione aggiornata

Granby, Canada Challenger Tour 90

Date: 7/22/2019 Original Cut Off: 414 (ATP) / 92 (ITF) Ranking Date: 7/1/2019

103 Hoang, Antoine (FRA)

128 Donskoy, Evgeny (RUS)

139 Polansky, Peter (CAN)

156 Ito, Tatsuma (JPN)

158 Gombos, Norbert (SVK)

159 Soeda, Go (JPN)

167 Gerasimov, Egor (BLR)

180 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

188 Kubler, Jason (AUS)

191 Janvier, Maxime (FRA)

214 Couacaud, Enzo (FRA)

220 Harris, Andrew (AUS)

226 Diez, Steven (CAN)

230 Li, Zhe (CHN)

234 Santillan, Akira (AUS)

237 Uchida, Kaichi (JPN)

243 Watanuki, Yosuke (JPN)

248 Banes, Maverick (AUS)

250 Sakharov, Gleb (FRA)

251 Petrovic, Danilo (SRB)

253 Moriya, Hiroki (JPN)

260 Peliwo, Filip (CAN)

272 Ilkel, Cem (TUR)

278 Escobedo, Ernesto (USA)

315 Gojo, Borna (CRO)

327 Redlicki, Michael (USA)

341 Nys, Hugo (MON)

345 Sarkissian, Alexander (USA)

348 Millot, Vincent (FRA)

354 Klein, Brydan (GBR)

369 Grills, Jacob (AUS)

390 Galarneau, Alexis (CAN)

392 Novikov, Dennis (USA)

409 Neuchrist, Maximilian (AUT)

414 Ocleppo, Julian

10 Hoyt, Evan (GBR) ITF

18 Mansouri, Skander (TUN) ITF

32 Brouwer, Gijs (NED) ITF

50 Arconada, Jordi (USA) ITF

92 Mertens, Yannick (BEL) ITF

Alternates ATP

437 Simon, Tobias (GER)

455 Ayeni, Alafia (USA)

460 Garanganga, Takanyi (ZIM)

504 Krainik, Pavel (CAN)

—-IN——–IN————

507 Sanchez, Manuel (MEX)

Alternates ITF

158 Gutierrez, Oscar Jose (BRA) ITF

165 Niki, Takuto (JPN) ITF

197 Zhu, Evan (USA) ITF

—-IN——–IN————

205 Kirchheimer, Strong (USA) ITF

Binghamton, USA Challenger Tour 80

Date: 7/22/2019 Original Cut Off: 411 (ATP) / 117 (ITF) Ranking Date: 7/1/2019

105 Granollers, Marcel (ESP)

145 Duckworth, James (AUS)

151 Ramanathan, Ramkumar (IND)

154 Sela, Dudi (ISR)

189 Polmans, Marc (AUS)

192 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

205 Kwiatkowski, Thai-Son (USA)

207 Lacko, Lukas (SVK)

209 Sinner, Jannik

216 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

217 Lee, Duckhee (KOR)

256 Aragone, JC (USA)

264 Purcell, Max (AUS)

267 Menezes, Joao (BRA)

268 Altamirano, Collin (USA)

270 Wolf, J.J. (USA)

274 Sugita, Yuichi (JPN)

281 Barrios Vera, Marcelo Tomas (CHI)

282 Ortega-Olmedo, Roberto (ESP)

293 Vukic, Aleksandar (AUS)

313 Tabilo, Alejandro (CHI)

314 Cressy, Maxime (USA)

316 Saville, Luke (AUS)

323 Descotte, Matias Franco (ARG)

325 Smith, Roy (AUS)

343 Shane, Ryan (USA)

369 Sarmiento, Raymond (USA) PR

381 Bangoura, Sekou (USA)

382 Gonzalez, Alejandro (COL)

383 Korda, Sebastian (USA)

388 Redlicki, Martin (USA)

404 Leshem, Edan (ISR)

405 Gabashvili, Teymuraz (RUS)

406 Kozlov, Stefan (USA)

411 Gomez-Herrera, Carlos (ESP)

56 Glasspool, Lloyd (GBR) ITF

99 Pervolarakis, Michail (GRE) ITF

103 Petrone, Alessandro ITF

109 Martineau, Matteo (FRA) ITF

117 Manafov, Vladyslav (UKR) ITF

Alternates ATP

405 Ly, Nam Hoang (VIE)

455 Ayeni, Alafia (USA)

464 Rybakov, Alex (USA)

—-IN——–IN————

523 Mcnally, John (USA)

Alternates ITF

124 Hidalgo, Diego (ECU) ITF

157 Balzerani, Riccardo ITF

158 Gutierrez, Oscar Jose (BRA) ITF

—-IN——–IN————

205 Kirchheimer, Strong (USA) ITF

Prague, Czech Republic Challenger Tour 80

Date: 7/22/2019 Original Cut Off: 309 (ATP) / 24 (ITF) Ranking Date: 7/1/2019

120 Martin, Andrej (SVK)

129 Rosol, Lukas (CZE)

132 Giustino, Lorenzo

160 Giannessi, Alessandro

169 Clarke, Jay (GBR)

179 Milojevic, Nikola (SRB)

199 Lestienne, Constant (FRA)

200 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

203 Balazs, Attila (HUN)

206 Moraing, Mats (GER)

208 Basic, Mirza (BIH)

225 Vanni, Luca

231 Safwat, Mohamed (EGY)

233 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

235 Zapata Miralles, Bernabe (ESP)

244 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

252 Lamasine, Tristan (FRA)

258 Bellucci, Thomaz (BRA)

261 Ignatik, Uladzimir (BLR)

262 Quinzi, Gianluigi

269 Vilella Martinez, Mario (ESP)

283 De Schepper, Kenny (FRA)

284 Wu, Tung-Lin (TPE)

286 Choinski, Jan (GBR)

287 Muller, Alexandre (FRA)

290 Serdarusic, Nino (CRO)

292 Safiullin, Roman (RUS)

295 Grigelis, Laurynas (LTU)

296 Ferreira Silva, Frederico (POR)

299 Brkic, Tomislav (BIH)

301 Taberner, Carlos (ESP)

304 Yevseyev, Denis (KAZ)

306 Collarini, Andrea (ARG)

307 Sels, Jelle (NED)

309 Wang, Tak Khunn (FRA)

5 Denolly, Corentin (FRA) ITF

11 Maamoun, Karim-Mohamed (EGY) ITF

14 Bonadio, Riccardo ITF

17 Jomby, Tom (FRA) ITF

24 Heller, Peter (GER) ITF

Alternates ATP

329 Pavlasek, Adam (CZE)

342 Lenz, Julian (GER)

344 Setkic, Aldin (BIH)

350 Safranek, Vaclav (CZE)

367 Metreveli, Aleksandre (GEO) PR

—-IN——–IN————

371 Satral, Jan (CZE)

Alternates ITF

36 Meligeni Rodrigues Alves, Felipe (BRA) ITF

Tampere, Finland Challenger Tour 80

Date: 7/22/2019 Original Cut Off: 366 (ATP) / 31 (ITF) Ranking Date: 7/1/2019

107 Sousa, Pedro (POR)

118 Ymer, Elias (SWE)

122 Ymer, Mikael (SWE)

163 Rola, Blaz (SLO)

174 Gaio, Federico

176 Coria, Federico (ARG)

181 Horansky, Filip (SVK)

184 Gomez, Emilio (ECU)

198 Griekspoor, Tallon (NED)

228 Cachin, Pedro (ARG)

232 Quiroz, Roberto (ECU)

242 Kolar, Zdenek (CZE)

245 Zopp, Jurgen (EST)

247 Krstin, Pedja (SRB)

257 Oliveira, Goncalo (POR)

259 Viola, Matteo

300 Ruusuvuori, Emil (FIN)

311 Hassan, Benjamin (GER)

318 Kuzmanov, Dimitar (BUL)

321 Cuevas, Martin (URU)

322 Clezar, Guilherme (BRA)

330 Dima, Dragos (ROU)

331 Molcan, Alex (SVK)

332 Karatsev, Aslan (RUS)

336 Olivo, Renzo (ARG)

338 Vavassori, Andrea

340 Elias, Gastao (POR)

352 Pavic, Ante (CRO)

353 Pellegrino, Andrea

355 Guinard, Manuel (FRA)

358 Durasovic, Viktor (NOR)

361 Bega, Alessandro

364 Gakhov, Ivan (RUS)

365 Mena, Facundo (ARG)

366 Piros, Zsombor (HUN)

6 O’Connell, Christopher (AUS) ITF

12 Heyman, Christopher (BEL) ITF

13 Van de Zandschulp, Botic (NED) ITF

27 Nedelko, Ivan (RUS) ITF

31 Vanneste, Jeroen (BEL) ITF

Alternates ATP

374 Doumbia, Sadio (FRA)

—-IN——–IN————

377 Sakamoto, Pedro (BRA)

Alternates ITF

38 Tiurnev, Evgenii (RUS) ITF