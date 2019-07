Wimbledon: La prima volta di Simona Halep.. Niente 24 esimo Slam per Serena Williams

Dopo aver vinto il Roland Garros dello scorso anno, Simona Halep ha conquistato a Wimbledon il suo secondo Slam in carriera.

La rumena ha battuto Serena Williams in una finale senza storia, dominata con il punteggio di 6-2 6-2 in meno di un’ora di gioco. La 37enne statunitense, che sull’erba londinese si era già imposta in 7 occasioni, non è così riuscita ad eguagliare il record di 24 Grandi Slam vinti dall’australiana Margaret Smith Court.