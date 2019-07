ITF W25 Biella: Lucia Bronzetti sconfitta in semifinale

Saranno Maiar Sherif e Katarina Zavatska a giocarsi domenica alle 16 la finale del Sella Open, torneo Itf che ha messo in palio un montepremi complessivo di 25mila dollari. Alla Biella Tennis Academy sta così volgendo al termine una settimana di sport, degno preludio del Thindown Challenger maschile in programma a settembre.

All’egiziana sono occorse due ore e 39 minuti per piegare la resistenza della coriacea Reka-Luca Jani: 3-6, 7-6 (5), 6-1 lo score. L’ungherese (classe ’91, in carriera capace di vincere 49 tornei Itf, di cui 21 in singolo) non aveva perso nemmeno un set prima della semifinale, ma malgrado il buon inizio, con la frazione d’apertura vinta grazie a numerosi colpi vincenti, sia di diritto, sia con il rovescio lungo linea, ha via via finito le energie, tanto che nell’ultimo e decisivo set, è andata sotto 5-1 e non è poi più riuscita a recuperare. «E’ stata una partita molto dura – spiega Sharif, che da marzo si allena ad Alicante e in città è seguita da coach Justo Gonzales Martinez -. Nel terzo ho avuto la capacità di giocare aggressivo: Jani era temibile con lo slice. Mi chiamava avanti e poi tirava il passante molto forte. Così ho cercato a mia volta di chiamarla nei pressi della rete, situazione in cui fa più fatica. E’ un’ottima giocatrice e questa è una vittoria davvero importante».

Nella seconda semifinale la giovane ucraina (19 anni computi a febbraio) che si allena a Cannes, si è presa la rivincita sulla tennista di Rimini. Se infatti a Santa Margherita di Pula aveva vinto Bronzetti con un doppio 6-4, ieri in via Liguria la numero 197 (che salirà in 180° posizione) ha reso pan per focaccia alla romagnola, imponendosi in un’ora e mezza con il punteggio di 6-2, 6-4. La sfida è stata divertente ed equilibrata, ma risolta da Zavatska, capace di concretizzare nei momenti decisivi del match. Nel primo è volata 4-1 e poi ha chiuso 6-2; nel secondo ha retto il tentativo di rientrare dell’azzurra, mostrando nervi saldi e grandi accelerazioni.

RISULTATI SEMIFINALI SINGOLARE

Maiar Sherif (Egy) b. Reka-Luca Jani (Hun) 3-6, 7-6 (5), 6-1

Katarina Zavatska (Ukr, 3) b. Lucia Bronzetti (Ita) 6-2, 6-4

Sono state la rumena Elena Bogdan e l’ungherese Reka-Luca Jani ad imporsi nella finale del tabellone di doppio al Sella Open, torneo Itf W25 in corso sui campi di via Liguria della Biella Tennis Academy. All’epilogo hanno sconfitto la coppia nipponica formata da Chihiro Muramatsu e Yuki Naito con il punteggio di 6-1, 6-3

RISULTATO FINALE TABELLONE DI DOPPIO

Bogdan (Rou)-Jani (Hun) b. Muramatsu (Jpn)-Naito (Jpn) 6-1, 6-3