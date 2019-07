Da Recanati: Passano Marcora e Brancaccio, Fonio Si Arrende Al Cinese Zhang (con il programma di domani)

Il gran caldo non ferma il Guzzini Challenger che è entrato nel vivo con le prime partite del tabellone principale ancora più ricco del solito visto che ne fanno parte 48 racchette anziché 32 come previsto dalle modifiche apportate dall’Atp alla categoria.

Roberto Marcora nel primo pomeriggio ha avuto la meglio soltanto al tie break sull’ecuadoriano Roberto Quiroz imponendosi per 6-1, 4-6, 7-5. Il 29enne di Busto Arsizio affronterà domani nel secondo turno il vincitore del Guzzini Challenger 2015, il bosniaco Mirza Basic. Troppo forte invece il cinese Zhizhen Zhang per Giovanni Fonio che si è arreso per 6-1, 6-3. La racchetta di Novara, classe 1998 e n. 514 del mondo, entrato nel tabellone principale grazie alla wild card, è una delle giovani promesse italiane. Allenato da Matteo Sacchi e Fabio Colangelo nella sua città natale, quest’anno si sta cimentando nel circuito dei Challenger con l’obiettivo di fare esperienza, contro Zhang non ha potuto far molto anche perché il cinese preferisce le superfici veloci come quella recanatese ed è abituato alle alte temperature. “Ho commesso qualche errore di troppo all’inizio – ha detto Zhang – poi mi sono subito ripreso e ho dettato il mio gioco. Il caldo non ha condizionato la mia partita anche perché in Cina sono ancora più alte”. Fonio non è stato quindi fortunato, ma potrà rifarsi nel doppio in coppia con Enrico Dalla Valle. Vittoria facile invece per Raul Brancaccio sul portoghese Goncalo Oliveira per 6-3, 6-4. Anche l’austriaco Jurij Radionov non ha avuto grossi problemi a sbarazzarsi del russo Evgenii Tiurnev con un doppio 6-3. Ha faticato più del previsto il francese Kenny De Schepper contro il bosniaco Aldin Setkic (7-5, 6-3) anche se al servizio ha messo a segno ben 18 aces, ma ha commesso qualche errore di troppo in risposta.

Domani mattina il qualificato Samuele Ramazzotti affronterà nel primo turno il serbo, ma norvegese di adozione ,Viktor Durasovic che gioca anche in Coppa Davis per il Paese scandinavo.

L’ingresso a tutte le partite del Challenger è gratuito. Orari, informazioni, risultati e aggiornamenti in tempo reale www.guzzinichallenger.com.

Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Samuele Ramazzotti vs Viktor Durasovic

2. Alessandro Bega vs [WC] Enrico Dalla Valle

3. Marc-Andrea Huesler vs [10] Egor Gerasimov

4. [1/WC] Matthias Bachinger vs Zhizhen Zhang

5. [11] Stefano Napolitano vs Jurij Rodionov (non prima ore: 17:00)

6. [8] Filippo Baldi vs Andrea Vavassori OR [Alt] Marco Bortolotti

7. Kenny De Schepper vs [2] Evgeny Donskoy (non prima ore: 21:00)

Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [ITF] Arthur Rinderknech vs [Q] Nikola Cacic

2. Pavel Kotov vs Juan Pablo Varillas

3. [ITF] Aslan Karatsev vs Thiago Seyboth Wild

4. [ITF] Raul Brancaccio vs [7] Adrian Menendez-Maceiras

5. [4] Goncalo Oliveira / Ramkumar Ramanathan vs [WC] Alessandro Bega / Viktor Durasovic (non prima ore: 16:00)

6. Roberto Marcora vs [14] Mirza Basic

7. [16] Enrique Lopez Perez vs Yosuke Watanuki OR [WC] Lorenzo Musetti