Combined Eastbourne: I risultati con il dettaglio del Day 1. Thomas Fabbiano supera le Qualificazioni. Al primo turno sfiderà James Ward

(1) Pella, Guido vs Bye

(Q) Jubb, Paul vs Fritz, Taylor

Johnson, Steve vs Opelka, Reilly

Hurkacz, Hubert vs (7) Cecchinato, Marco

(3/WC) Edmund, Kyle vs Bye

Norrie, Cameron vs Chardy, Jeremy

Herbert, Pierre-Hugues vs (SE) Lopez, Feliciano

(WC) Evans, Daniel vs (8) Albot, Radu

(5) Verdasco, Fernando vs Millman, John

(WC) Clarke, Jay vs Mayer, Leonardo

Kukushkin, Mikhail vs Querrey, Sam

Bye vs (4) Lajovic, Dusan

(6) Simon, Gilles vs (Q) Sandgren, Tennys

Jarry, Nicolas vs Cuevas, Pablo

(Q) Ward, James vs (Q) Fabbiano, Thomas

Bye vs (2) Djere, Laslo

Combined Eastbourne – 1° Turno F – TDQ M

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [16] Anett Kontaveit vs [WC] Harriet Dart



WTA Eastbourne Anett Kontaveit [16] Anett Kontaveit [16] 3 6 6 Harriet Dart Harriet Dart 6 4 2 Vincitore: A. KONTAVEIT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 H. Dart 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 5-2 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 H. Dart 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 H. Dart 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 H. Dart 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 H. Dart 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 H. Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 H. Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Kontaveit 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 H. Dart 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 H. Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 H. Dart 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 H. Dart 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Dart 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Kontaveit 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Alizé Cornet vs [WC] Heather Watson



WTA Eastbourne Alizé Cornet Alizé Cornet 7 6 Heather Watson Heather Watson 5 2 Vincitore: A. CORNET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Watson 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 H. Watson 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 H. Watson 15-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 A. Cornet 15-0 30-0 ace 5-5 → 6-5 H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Cornet 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 H. Watson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 H. Watson 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 H. Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Cornet 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

3. [Q] Dayana Yastremska vs [14] Johanna Konta



WTA Eastbourne Dayana Yastremska Dayana Yastremska 15 2 Johanna Konta [14] • Johanna Konta [14] 0 5 Let Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Konta 0-15 2-5 D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 J. Konta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Yastremska 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Konta 15-0 30-0 2-1 → 2-2 D. Yastremska 15-0 30-0 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 J. Konta 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Daria Kasatkina vs Andrea Petkovic



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu vs Simona Halep / Raluca Olaru (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Katie Swan vs Shuai Zhang



WTA Eastbourne Katie Swan Katie Swan 6 6 4 Shuai Zhang Shuai Zhang 7 4 6 Vincitore: S. ZHANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 K. Swan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Swan 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 K. Swan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 K. Swan 15-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Swan 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 K. Swan 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 K. Swan 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 K. Swan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-1 → 4-1 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 K. Swan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Swan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* ace 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 K. Swan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 S. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 K. Swan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 K. Swan 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 K. Swan 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Swan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-2 → 2-2 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Swan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

2. Margarita Gasparyan vs Katerina Siniakova



WTA Eastbourne Margarita Gasparyan Margarita Gasparyan 6 6 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 3 3 Vincitore: M. GASPARYAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Gasparyan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Gasparyan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 M. Gasparyan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 K. Siniakova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Gasparyan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Gasparyan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Siniakova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 M. Gasparyan 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 M. Gasparyan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 M. Gasparyan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 0-2 → 0-3 M. Gasparyan 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Maria Sakkari vs [Q] Jessica Pegula



WTA Eastbourne Maria Sakkari Maria Sakkari 30 0 Jessica Pegula • Jessica Pegula 15 0 Doppio fallo n.1 per J. P Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Pegula 0-15 15-15 15-30 df 0-0

4. Monica Puig vs Elise Mertens



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Andrey Rublev vs [WC] Paul Jubb



ATP Eastbourne Andrey Rublev [3] Andrey Rublev [3] 6 3 2 Paul Jubb Paul Jubb 4 6 6 Vincitore: P. JUBB Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 P. Jubb 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 1-5 → 2-5 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 P. Jubb 15-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Jubb 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 P. Jubb 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Jubb 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Jubb 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 P. Jubb 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 P. Jubb 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 P. Jubb 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [2] Denis Kudla vs [WC] James Ward



ATP Eastbourne Denis Kudla [2] Denis Kudla [2] 3 2 James Ward James Ward 6 6 Vincitore: J. WARD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Ward 15-0 ace 30-15 40-15 2-5 → 2-6 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 J. Ward 15-0 30-0 ace 2-3 → 2-4 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 J. Ward 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Kudla 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Ward 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Kudla 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Ward 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Ward 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 D. Kudla 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 2-3 → 2-4 J. Ward 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 J. Ward 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 J. Ward 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. Aliaksandra Sasnovich vs Rebecca Peterson (non prima ore: 15:00)



WTA Eastbourne Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 15 6 2 Rebecca Peterson • Rebecca Peterson 40 4 2 2 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Peterson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 2-1 → 2-2 R. Peterson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 6-4 R. Peterson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Peterson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 R. Peterson 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [12] Qiang Wang vs [LL] Magda Linette



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Juan Ignacio Londero vs [7] Thomas Fabbiano TDQ



ATP Eastbourne Juan Ignacio Londero [1] Juan Ignacio Londero [1] 5 4 Thomas Fabbiano [7] Thomas Fabbiano [7] 7 6 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 J. Ignacio Londero 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Ignacio Londero 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Ignacio Londero 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 J. Ignacio Londero 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 J. Ignacio Londero 15-0 ace 30-0 3-5 → 4-5 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Ignacio Londero 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 J. Ignacio Londero 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Ignacio Londero 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Ignacio Londero 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. [4] Alexander Bublik vs [6] Tennys Sandgren



ATP Eastbourne Alexander Bublik [4] Alexander Bublik [4] 6 4 3 Tennys Sandgren [6] Tennys Sandgren [6] 4 6 6 Vincitore: T. SANDGREN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Bublik 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-3 → 2-4 T. Sandgren 15-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-15 30-15 ace 1-2 → 2-2 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Bublik 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 T. Sandgren 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Bublik 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 T. Sandgren 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Sandgren 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Bublik 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 5-4 → 6-4 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

3. Ajla Tomljanovic vs Ekaterina Alexandrova (non prima ore: 15:00)



WTA Eastbourne Ajla Tomljanovic • Ajla Tomljanovic 40 2 0 Ekaterina Alexandrova Ekaterina Alexandrova 0 6 1 3 Game points Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 0-1 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 E. Alexandrova 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 E. Alexandrova 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-3 → 1-4 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 0-2 → 0-3 A. Tomljanovic 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

4. [Q] Fiona Ferro vs Anna-Lena Friedsam



Il match deve ancora iniziare