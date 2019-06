Itf Roma – Antico Tiro a Volo: Il resoconto di giornata

Aspettando Sara Errani. In attesa dell’esordio dell’ex numero 5 del mondo, fissato per domani alle ore 18.00, il circolo Antico Tiro a Volo di Roma ha vissuto una intensa seconda giornata di incontri. In campo i primi match del main draw di singolo e doppio, oltre agli incontri decisivi per il tabellone cadetto.

Avanti le teste di serie, out Cocciaretto – Inizia con il piede giusto l’avventura romana di Conny Perrin. La svizzera, quinta testa di serie del seeding, ha superato la statunitense Louisa Chirico con il punteggio di 7-6(3) 7-5. Avanza al secondo turno del tabellone principale anche Varvara Flink, testa di serie numero 6, in virtù del successo in due rapidi set (6-2 6-1) ai danni della rumena Alexandra Cadantu. Si ferma al primo turno il cammino di Elisabetta Cocciaretto. La giovane marchigiana, fresca di esordio agli Internazionali BNL d’Italia, si è dovuta arrendere alla greca Valentini Grammatikopoulou dopo due set intensi (6-4 6-4). Strappano il pass per il tabellone principale Dalila Spiteri, brava ad imporsi per 6-2 6-4 sulla norvegese Eikeri Ulrikke, e Tatiana Pieri, che in un’ora e ventiquattro minuti di gioco si è aggiudicata il derby azzurro con Federica Di Sarra con lo score di 6-3 7-5. Nulla da fare per Martina Caregaro e Lucia Bronzetti, sconfitte rispettivamente dalla rumena Nicoleta Dascalu e dalla brasiliana Paula Goncalves

Martina Di Giuseppe torna all’Antico Tiro a Volo – Una crescita esponenziale figlia di prestazioni convincenti ed una maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Martina Di Giuseppe torna all’Antico Tiro a Volo dopo il secondo turno raggiunto nel 2018. Da allora le prime esperienze Slam, un presente da vivere ed un futuro tutto da scrivere. “Sono sempre felice di tornare su questi campi – le parole della numero 195 del ranking Wta –. Ho saputo questa mattina che non avrei affrontato Paula Ormaechea, costretta al ritiro per problemi personali. Ci siamo sentite telefonicamente e spero riesca a risolvere il tutto nel minor tempo possibile. Avrei dovuto scaldarmi verso mezzogiorno ma sono stata costretta a cambiare un po’ i programmi in vista dell’esordio di domani. Dopo aver giocato qui lo scorso anno sono riuscita a disputare le qualificazioni agli US Open, agli Australian Open ed al Roland Garros. Tra un paio di settimane sarò a Wimbledon per la mia prima esperienza sull’erba. Cerco di dare sempre il massimo e godermi ogni momento così com’è”.

Franco Commini: “Servizi BSS offre una assistenza mirata e dettagliata” – Fondamentale come ogni anno il contributo degli sponsor. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo svolgendo – ha dichiarato Franco Commini –. Per noi è la prima volta all’Antico Tiro a Volo, un torneo fantastico organizzato nei minimi dettagli. Ho avuto modo di assistere ad alcuni match di queste grandi campionesse e devo dire che il livello è molto alto. Speriamo di poter sostenere sino in fondo una giocatrice italiana. Servizi BSS – Business Support System è una realtà bivalente. Offriamo servizi alle imprese e alle aziende cercando di essere loro utili nel risolvere i problemi legati alla finanza agevolata e al credito d’imposta. L’obiettivo è quello di agevolare i nostri clienti a 360°, garantendo nuove risorse ed un percorso di crescita anche a livello internazionale. Creiamo percorsi affinché le aziende possano proporre i proprio prodotti e servizi nei mercati mondiali emergenti, grazie alla nostra presenza sul territorio.