ATP Stoccarda: Il Tabellone Principale. C’è Matteo Berrettini per i colori italiani

ATP Stuttgart 250 | Erba | e679.015

(1/WC) Zverev, Alexander vs Bye

Qualifier vs Millman, John

Gojowczyk, Peter vs Simon, Gilles

Gulbis, Ernests vs (7) Auger-Aliassime, Felix

(4) Basilashvili, Nikoloz vs Bye

Fucsovics, Marton vs Munar, Jaume

(WC) Zverev, Mischa vs (PR) Tsonga, Jo-Wilfried

Qualifier vs (6) Raonic, Milos

(8) Shapovalov, Denis vs Struff, Jan-Lennard

Kohlschreiber, Philipp vs Kecmanovic, Miomir

Qualifier vs (WC) Pouille, Lucas

Bye vs (3) Medvedev, Daniil

(5) Monfils, Gael vs Johnson, Steve

Kudla, Denis vs Qualifier

Berrettini, Matteo vs Kyrgios, Nick

Bye vs (2) Khachanov, Karen