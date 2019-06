Serena Williams “caccia” Dominic Thiem dalla conferenza stampa (VIDEO)

Sicuramente increscioso quello che è avvenuto due giorni fa al Roland Garros.

Serena Williams appena finito il suo match perso è andata in conferenza stampa dove c’era però Dominic Thiem che stava facendo la sua conferenza.

La statunitense, che non voleva aspettare, ha “minacciato” gli organizzatori che se ne sarebbe andata senza rilasciare dichiarazioni se la sua richiesta non fosse stata accolta.

Dominic Thiem, che ha invece sconfitto Cuevas negli ottavi di finale, è stato costretto a interrompere la sua conferenza stampa per lasciare il posto alla vincitrice di 23 tornei del Grande Slam. Quando però l’austriaco ha capito le ragioni del cambiamento non ha nascosto il suo disappunto: “Seriamente non capisco, ma che cosa succede? È uno scherzo. Devo andarmene perché arriva lei? Allora me ne vado e faccio quello che voglio anch’io”.

Dominic Thiem was midway through the German-speaking section of his press conference when he was told he had to leave the main interview room and switch to a smaller one in order to accommodate Serena Williams after her loss to Sofia Kenin. He was furious. Understandably.#RG19 pic.twitter.com/KyzOAuh8mm

— Biola Solace-Chukwu (@Beeorlicious) 2 giugno 2019