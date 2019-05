WTA Nurnberg: I risultati con il dettagliato del Day 3

WTA Nurnberg International | Terra | $250.000 – 1°-2° Turno

CENTRE – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Svetlana Kuznetsova vs Johanna Larsson



WTA Nurnberg Svetlana Kuznetsova Svetlana Kuznetsova 5 4 Johanna Larsson Johanna Larsson 7 6 Vincitore: J. LARSSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Larsson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 J. Larsson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Kuznetsova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Larsson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Larsson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Larsson 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 J. Larsson 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Larsson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Kuznetsova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Larsson 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Kuznetsova 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Larsson 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [WC] Sabine Lisicki vs [3] Ajla Tomljanovic



WTA Nurnberg Sabine Lisicki Sabine Lisicki 2 5 Ajla Tomljanovic [3] Ajla Tomljanovic [3] 6 7 Vincitore: A. TOMLJANOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Lisicki 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Lisicki 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 S. Lisicki 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-3 → 4-4 A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 S. Lisicki 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Lisicki 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Lisicki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Tomljanovic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Lisicki 0-15 0-30 30-30 30-40 df 2-5 → 2-6 A. Tomljanovic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 S. Lisicki 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Lisicki 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 A. Tomljanovic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Lisicki 15-0 ace 30-0 40-30 0-1 → 1-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. [1] Yulia Putintseva vs Mona Barthel (non prima ore: 13:00)



WTA Nurnberg Yulia Putintseva [1] Yulia Putintseva [1] 0 6 Mona Barthel Mona Barthel 0* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0* 6-6 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-6 → 6-6 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Y. Putintseva 0-15 df 0-30 0-40 5-4 → 5-5 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 M. Barthel 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Barthel 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0

4. [WC] Anna-Lena Friedsam vs [8] Andrea Petkovic



5. [WC] Svetlana Kuznetsova OR Johanna Larsson vs Mandy Minella OR [2] Katerina Siniakova (non prima ore: 17:30)



SHOW COURT 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Sorana Cirstea vs [6] Kirsten Flipkens



WTA Nurnberg Sorana Cirstea Sorana Cirstea 7 6 Kirsten Flipkens [6] Kirsten Flipkens [6] 6 2 Vincitore: S. CIRSTEA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 S. Cirstea 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 K. Flipkens 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 3-1 → 4-1 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* df 6-6 → 7-6 K. Flipkens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Cirstea 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 K. Flipkens 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-4 → 1-5 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 K. Flipkens 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Nina Stojanovic vs Sara Sorribes Tormo



WTA Nurnberg Nina Stojanovic • Nina Stojanovic 0 6 0 4 Sara Sorribes Tormo Sara Sorribes Tormo 0 1 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Stojanovic 4-3 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 N. Stojanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 S. Sorribes Tormo 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 3-2 N. Stojanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 0-2 → 1-2 N. Stojanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Sorribes Tormo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 N. Stojanovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-5 → 0-6 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 N. Stojanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-2 → 0-3 N. Stojanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Stojanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 N. Stojanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 N. Stojanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 1-0 → 2-0 N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0

3. Sharon Fichman / Nicole Melichar vs Andreea Mitu / Alexandra Panova



4. [Q] Laura Ioana Paar vs Sorana Cirstea OR [6] Kirsten Flipkens



5. Tamara Zidansek vs [WC] Sabine Lisicki OR [3] Ajla Tomljanovic



COURT 5 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Mandy Minella vs [2] Katerina Siniakova



WTA Nurnberg Mandy Minella Mandy Minella 6 3 2 Katerina Siniakova [2] Katerina Siniakova [2] 1 6 6 Vincitore: K. SINIAKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 M. Minella 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-4 → 2-4 M. Minella 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Minella 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 M. Minella 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Minella 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 M. Minella 0-15 0-30 15-30 30-30 1-4 → 2-4 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 M. Minella 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-2 → 1-3 K. Siniakova 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 M. Minella 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Minella 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 M. Minella 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 4-1 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 M. Minella 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 K. Siniakova 0-15 0-30 15-40 df 1-0 → 2-0 M. Minella 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [WC] Katharina Gerlach / Julia Wachaczyk vs Giorgia Marchetti / Laura Pigossi



WTA Nurnberg Katharina Gerlach / Julia Wachaczyk Katharina Gerlach / Julia Wachaczyk 2 3 Giorgia Marchetti / Laura Pigossi Giorgia Marchetti / Laura Pigossi 6 6 Vincitori: MARCHETTI / PIGOSSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Gerlach / Wachaczyk 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 G. Marchetti / Pigossi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. Gerlach / Wachaczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 G. Marchetti / Pigossi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Gerlach / Wachaczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 G. Marchetti / Pigossi 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 2-2 K. Gerlach / Wachaczyk 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 G. Marchetti / Pigossi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Gerlach / Wachaczyk 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Marchetti / Pigossi 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 K. Gerlach / Wachaczyk 0-15 df 0-30 df 0-40 2-4 → 2-5 G. Marchetti / Pigossi 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 2-3 → 2-4 K. Gerlach / Wachaczyk 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 G. Marchetti / Pigossi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 K. Gerlach / Wachaczyk 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 G. Marchetti / Pigossi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 K. Gerlach / Wachaczyk 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Madison Brengle vs Kristyna Pliskova OR [Q] Jule Niemeier



WTA Nurnberg Madison Brengle Madison Brengle 15 7 3 Kristyna Pliskova • Kristyna Pliskova 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Pliskova 0-15 3-0 M. Brengle 15-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 df 6-6 → 7-6

4. Shuko Aoyama / Yana Sizikova vs Paula Kania / Xenia Knoll



5. Luisa Stefani / Nina Stojanovic vs [Alt] Akgul Amanmuradova / Valentyna Ivakhnenko



COURT 4 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Kristyna Pliskova vs [Q] Jule Niemeier



WTA Nurnberg Kristyna Pliskova Kristyna Pliskova 6 6 Jule Niemeier Jule Niemeier 1 3 Vincitore: K. PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Niemeier 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Niemeier 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-2 → 4-3 K. Pliskova 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Niemeier 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Niemeier 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-0 → 2-1 K. Pliskova 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 2-0 J. Niemeier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 K. Pliskova 15-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 J. Niemeier 0-15 df 15-15 30-15 4-1 → 5-1 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 J. Niemeier 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 J. Niemeier 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

2. [5] Ekaterina Alexandrova vs Veronika Kudermetova



WTA Nurnberg Ekaterina Alexandrova [5] Ekaterina Alexandrova [5] 0 4 Veronika Kudermetova Veronika Kudermetova 6 6 Vincitore: V. KUDERMETOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 V. Kudermetova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 E. Alexandrova 0-15 15-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 V. Kudermetova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 V. Kudermetova 30-0 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 E. Alexandrova 0-30 15-40 0-4 → 0-5 V. Kudermetova 15-0 30-0 ace 0-3 → 0-4 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 V. Kudermetova 15-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 E. Alexandrova 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1

3. [1] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu vs Cornelia Lister / Renata Voracova



WTA Nurnberg Gabriela Dabrowski / Yifan Xu [1] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu [1] 6 6 Cornelia Lister / Renata Voracova Cornelia Lister / Renata Voracova 2 2 Vincitori: DABROWSKI / XU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 C. Lister / Voracova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-2 → 5-2 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 C. Lister / Voracova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 G. Dabrowski / Xu 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 C. Lister / Voracova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Lister / Voracova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 5-2 → 6-2 C. Lister / Voracova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 df 4-2 → 5-2 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-1 → 4-2 C. Lister / Voracova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-0 → 4-1 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 C. Lister / Voracova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 C. Lister / Voracova 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 0-0 → 1-0

4. [3] Raquel Atawo / Katarina Srebotnik vs [WC] Katharina Hobgarski / Jule Niemeier