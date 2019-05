Roland Garros: Il Tabellone di Qualificazione maschile (con tutti gli spot). Ben 15 gli azzurri al via

Roland Garros Qualificazioni (con tutti gli spot)

(1) Tennys Sandgren vs Yosuke Watanuki

Mats Moraing vs Andrej Martin

Mathias Bourgue vs Matteo Viola

Egor Gerasimov vs (21) Nikola Milojevic

(2) Denis Istomin vs Dustin Brown

Daniel Gimeno-traver vs Emilio Gomez

Ze Zhang vs Filip Horansky

Norbert Gombos vs (31) Salvatore Caruso

(3) Paolo Lorenzi vs Enzo Couacaud

Arthur De greef vs Illya Marchenko

Pedro Cachin vs Elliot Benchetrit

Evgeny Donskoy vs (20) Bjorn Fratangelo

(4) Henri Laaksonen vs Daniel Brands

Facundo Arguello vs Filippo Baldi

Tatsuma Ito vs Johan Tatlot

Roberto Marcora vs (32) Mikael Ymer

(5) Kamil Majchrzak vs Simone Bolelli

Dominik Koepfer vs Mitchell Krueger

Thiemo De bakker vs Yasutaka Uchiyama

Go Soeda vs (27) Facundo Bagnis

(6) Sergiy Stakhovsky vs James Duckworth

Uladzimir Ignatik vs Matteo Donati

Alexey Vatutin vs Gerald Melzer

Hugo Gaston vs (25) Marco Trungelliti

(7) Thiago Monteiro vs Mohamed Safwat

Antoine Cornut-chauvinc vs Zdenek Kolar

Lucas Miedler vs Evgeny Karlovskiy

Attila Balazs vs (30) Soonwoo Kwon

(8) Yannick Maden vs Jurgen Zopp

Mikael Torpegaard vs Noah Rubin

Viktor Galovic vs Joao Domingues

Jay Clarke vs (17) Alejandro Davidovich fokina

(9) Ryan Harrison vs Adam Pavlasek

Geoffrey Blancaneaux vs Andrea Arnaboldi

Kaichi Uchida vs Mirza Basic

Christopher Eubanks vs (26) Pedro Martinez

(10) Elias Ymer vs Matteo Martineau

Kimmer Coppejans vs Rogerio Dutra silva

Gianluigi Quinzi vs Marc Polmans

Manuel Guinard vs (29) Lukas Lacko

(11) Dennis Novak vs Blaz Rola

Tallon Griekspoor vs Roberto Quiroz

Daniel Elahi Galan vs Carlos Berlocq

Adrian Menendez-maceiras vs (18) Alex Bolt

(12) Guillermo Garcia-lopez vs Tim Smyczek

Pedja Krstin vs Lorenzo Giustino

Federico Gaio vs Stefano Napolitano

James Ward vs (23) Oscar Otte

(13) Stefano Travaglia vs Jurij Rodionov

Nino Serdarusic vs Zhe Li

Hiroki Moriya vs Steve Darcis

Corentin Denolly vs (22) Michael Mmoh

(14) Peter Polansky vs Darian King

Alexandre Muller vs Alessandro Giannessi

Kevin Krawietz vs Viktor Troicki

Jason Kubler vs (28) Ramkumar Ramanathan

(15) Sebastian Ofner vs Ruben Bemelmans

Yannick Hanfmann vs Constant Lestienne

Marcos Giron vs Donald Young

Thanasi Kokkinakis vs (19) Lukas Rosol

(16) Matthias Bachinger vs Sergio Gutierrez-ferrol

Rudolf Molleker vs Tommy Robredo

Aleksandr Nedovyesov vs Santiago Giraldo

Enrique Lopez perez vs (24) Gianluca Mager