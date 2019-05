ITF Junior Prato: Charaeva non si ferma più, seconda finale consecutiva per la russa

Giornata dedicata alle semifinali dei singolari e alle finali di doppio in quel di Prato, sui cui campi in terra battuta è in corso la ventisettesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile “Città di Prato”, che si concluderà domani (finale femminile alle 13.30, ultimo atto maschile non prima delle 15.30).

Finale inedita ed inaspettata nel torneo maschile: a contendersi il titolo saranno Tristan Schoolkate, secondo australiano nella storia a garantirsi l’opportunità di poter lottare per la vittoria nella kermesse toscana dopo il successo di James Sekulov nel 1993, e Max Alcala Gurri, spagnolo classe 2002, n.153 ITF, che ha fermato il cammino di Biagio Gramaticopolo, l’azzurro che si è spinto più avanti di tutti, col punteggio di 4-6 6-1 6-3.

La finale femminile vedrà opposte l’ecuadoregna Mell Elizabeth Reasco Gonzalez e la russa Alina Charaeva: la prima, numero 85 del ranking under 18, ha superato la campionessa uscente Daniella Dimitrova, settima favorita del seeding, per 7-5 6-3, mentre la russa si è sbarazzata di Camilla Zanolini senza alcun problema (6-1 6-3). La nativa di Samara ha incamerato la nona vittoria consecutiva in singolare: ricordiamo che la scorsa settimana si è aggiudicata il torneo G2 di Salsomaggiore Terme in finale su Carlota Martinez Cirez.

Nel pomeriggio sono stati assegnati i titoli di doppio. Al maschile l’hanno spuntata l’ucraino Ovcharenko e lo svizzero Tanner che hanno liquidato in due parziali gli argentini Burruchaga e Lingua Lavallen, teste di serie numero uno; tra le ragazze vincono le russe Charaeva e Frayman, per la prima si tratta del secondo titolo consecutivo dopo quello ottenuto sette giorni fa al fianco di Ziva Falkner in Emilia-Romagna. Finale amara per Rubina Marta De Ponti che, al fianco della cinese Wei, ha racimolato appena tre giochi.

SEMIFINALI MASCHILI

Schoolkate (5,AUS) b. Rihane (1,ALG) 7-5 7-5

Alcala Gurri (ESP) b. Gramaticopolo (ITA) 4-6 6-1 6-3

SEMIFINALI FEMMINILI

Reasco Gonzalez (5,ECU) b. Dimitrova (7,BUL) 7-5 6-3

Charaeva (2,RUS) b. Zanolini (ITA) 6-1 6-3

FINALE DOPPIO MASCHILE

Ovcharenko (UKR)/Tanner (SUI) b. Burruchaga (1,ARG)/Lingua Lavallen (1,ARG) 6-4 6-3

FINALE DOPPIO FEMMINILE

Charaeva (1,RUS)/Frayman (1,RUS) b. De Ponti (ITA)/Wei (CHN) 6-0 6-3





Lorenzo Carini