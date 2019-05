Challenger Roma Garden: Il Tabellone Principale. Tanti azzurri al via

Parte Alta

(1) Marterer, Maximilian vs Bye

(ITF) Bonadio, Riccardo vs (WC) Passaro, Francesco

Qualifier vs Brkic, Tomislav

Bye vs (14) Pavlasek, Adam

(11) Marcora, Roberto vs Bye

(ITF) Casanova, Hernan vs Petrovic, Danilo

(WC) Maggioli, Emiliano vs Kivattsev, Kirill

Bye vs (5) Majchrzak, Kamil

(3/WC) Harrison, Ryan vs Bye

Blanch, Ulises vs Nagal, Sumit

Valkusz, Mate vs (WC) Ocleppo, Julian

Bye vs (15) Balazs, Attila

(9) Horansky, Filip vs Bye

Safranek, Vaclav vs Qualifier

Klein, Brydan vs Ficovich, Juan Pablo

Bye vs (7) Otte, Oscar

Parte Bassa

(8) Caruso, Salvatore vs Bye

Moroni, Gian Marco vs Bega, Alessandro

Pavic, Ante vs Collarini, Andrea

Bye vs (12) Galovic, Viktor

(16) Viola, Matteo vs Bye

Wang, Tak Khunn vs Olivo, Renzo

(ITF) Heller, Peter vs (ITF) Jacq, Gregoire

Bye vs (4) Laaksonen, Henri

(6) Kovalik, Jozef vs Bye

Molcan, Alex vs (WC) Iannaccone, Federico

(ITF) Mansouri, Skander vs Haerteis, Johannes

Bye vs (10) Napolitano, Stefano

(13) Gaio, Federico vs Bye

Boluda-Purkiss, Carlos vs Ornago, Fabrizio

Dima, Dragos vs Sakamoto, Pedro

Bye vs (2) Lorenzi, Paolo