Altra impresa: Jannik Sinner conquista la semifinale ad Ostrava

Incredibile! L’appena 17enne Jannik Sinner, dopo aver battuto per 6:4, 7:6(4) Jiri Vesely, è approdato alla semifinale del torneo ATP Challenger di Ostrava. Con questa vittoria il giovane pusterese conquista la semifinale, dove sfiderà domani il canadese Steven Diez (ATP 284).

La striscia positiva di Sinner nel 46.600 euro Challenger nella Repubblica Ceca è veramente impressionante. Il 17enne di Sesto Pusteria, attualmente ancora il numero 298 del mondo, ha eliminato nei primi tre turni l’ungherese Attila Balazs (ATP 219), il tedesco Dominik Köpfer (ATP 181) ed ieri il padrone di casa Jiri Lehecka. Oggi nei quarti di finale ha trovato un altro tennista di casa, il numero 2 del tabellone e 91 del ranking mondiale, Jiri Vesely. Il 25enne ceco, che ha già incassato 3,6 milioni dollari di montepremi, quattro anni fa era addirittura il numero 35 del mondo.

Sinner oggi naturalmente non era il favorito di questo match, ma ha giocato un tennis ad altissimo livello. L’altoatesino è scappato con un break sul 3-1. Il pusterese ha controllato questo vantaggio, non concedendo neanche una palla break a Vesely e chiudendo dopo 57 minuti di gioco il set sul 6-4.

Nella seconda frazione di gioco Vesely si è invece portato subito sul 3-0. L’azzurro ha risposto con il rebreak del 3-2, ma poi il ceco ha strappato nuovamente il turno di battuta a Sinner per il 4-2. Poco dopo Vesely ha avuto la chance di chiudere il set sul proprio servizio, ma Sinner si è fatto trovare pronto, piazzando l’importantissimo rebreak del 5-4. Poi entrambi i tennisti hanno portato a casa il loro servizio fino al 6-6. Nel tiebreak Sinner si è dimostrato ancora una volta freddissimo, imponendosi meritatamente per 7-4.

In semifinale contro Steven Diez

Una grandissima prova del pusterese, che ha battuto per la prima volta in carriera un Top 100 del mondo. Grazie a questo successo Sinner si porta a casa altri 29 punti ATP e 2.160 euro di montepremi. Nella classifica mondiale l’altoatesino sale di ben 24 posizioni: da lunedì sarà sicuramente il numero 274 del mondo.

In semifinale Sinner se la vedrà domani, sabato con il 28enne canadese Steven Diez. Il numero 284 del ranking ATP ha battuto oggi nei quarti di finale il ceco Tomas Machac in due set.

La partita punto per punto