Masters 1000 Monte Carlo: Marco Cecchinato si ferma davanti a Guido Pella

Marco Cecchinato fuori agli ottavi di finale nel torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

il 26enne palermitano numero 16 del ranking mondiale e 11esima testa di serie, è stato sconfitto dall’argentino Guido Pella, numero 35 del ranking mondiale con il risultato di 64 46 64.

Peccato perchè l’azzurro nel primo parziale ha mancato un vantaggio di 4 a 1, palla break per poter andare a servire per il set sul 5 a 1.

L’azzurro mancata quell’occasione ha subito un parziale di cinque game consecutivi cedendo la prima frazione per 6 a 4.

Nel secondo set Marco conquistava la frazione per 6 a 4 e nel terzo e decisivo set subiva il break decisivo sul 4 pari, commettendo diversi errori gratuiti con il rovescio.

Pella nel game successivo teneva a 15 il servizio vincendo la partita per 6 a 4.

La partita punto per punto