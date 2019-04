Masters 1000 Monte Carlo: Lorenzo Sonego elimina Andreas Seppi. Gran rimonta di Fabio Fognini. Marco Cecchinato avanza per ritiro

Marco Cecchinato approda al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

il 26enne palermitano, numero 16 del ranking mondiale e 11esima testa di serie, ha superato all’esordio il bosniaco Damir Dzumhur, numero 54 Atp (ottavi nel 2016), ritiratosi sul punteggio di 4-0, dopo appena 19 minuti di partita, per il siciliano a causa di un problema alla schiena.

Al secondo turno Cecchinato dovrà vedersela con lo svizzero Stan Wawrinka.

Grande rimonta di Fabio Fognini che sotto per 46 1-4 contro Andrey Rublev ha finito per vincere la partita con il risultato complessivo di 46 64 64 dopo 2 ore e 20 minuti.

Da segnalare che Fabio nel secondo parziale è stato ad un passo dal baratro quando sotto per 1 a 4, ha annullato ben cinque palle break al suo avversario che si sarebbe portato in caso di conversione del break sul 5 a 1 e servizio a disposizione.

Superato quel momento di difficoltà l’azzurro pian piano ha preso il controllo dell’incontro e vinto la partita con un doppio 64 in entrambi i parziali.

Al secondo turno sfiderà Simon o Popyrin.

Andreas Seppi, 35enne di Caldaro numero 46 del ranking mondiale, due volte negli ottavi in questo torneo, è stato sconfitto all’esordio da Lorenzo Sonego, 23enne torinese numero 96 Atp, passato attraverso le qualificazioni, con il risultato di 76 (4) 64.

Domani Lorenzo al secondo ostacolo sfiderà Karen Khachanov.

ATP Masters 1000 Monte Carlo 1000 | Terra | e5.207.405

1T Dzumhur – Cecchinato (2-3) ore 12:00



ATP Monte Carlo Damir Dzumhur Damir Dzumhur 0 Marco Cecchinato [11] • Marco Cecchinato [11] 4 Vincitore: M. CECCHINATO per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Cecchinato 0-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ATP Masters 1000 Monte Carlo 1000 | Terra | e5.207.405

1T Fognini – Rublev (3-1) 3 incontro dalle ore 11:00



ATP Monte Carlo Fabio Fognini [13] Fabio Fognini [13] 4 7 6 Andrey Rublev Andrey Rublev 6 5 4 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Rublev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Rublev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Rublev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-5 → 6-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 1-3 A. Rublev 15-0 30-0 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Fognini 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

ATP Masters 1000 Monte Carlo 1000 | Terra | e5.207.405

1T Seppi – Sonego (0-0) 3 incontro dalle ore 12:00