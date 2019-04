Giochi Olimpici Tokyo 2020: l’ITF cambia alcune cose. La finale del singolare maschile sarà al meglio dei tre set e con tiebreak. I Doppi saranno più brevi

L’International Tennis Federationha annunciato ieri a Tokyo dei cambiamenti nel format del torneo olimpico del 2020.

Tutte le modifiche mirano ad accorciare i tempi di competizione per i giocatori, sostiene l’ITF, per far sì che i tennisti non trovino scuse per non far parte all’evento.

Ecco il riepilogo delle modifiche:

– La finale maschile verrà disputata al meglio dei tre set con tie-break nel set decisivo, proprio come avviene per il resto del torneo.

– I doppi maschili e femminili saranno più brevi. Infatti come avviene già per il doppio misto si giocherà un supertiebreak nel terzo set.