A Pula finale tra Sinner e Pellegrino

Sabato pomeriggio Jannik Sinner ha raggiunto la finale nel tabellone singolare del 25.000 dollari ITF di Santa Margherita di Pula.

Il 17enne Sinner di Sesto Pusteria, numero 1 del tabellone, sembra essere al momento imbattibile. Dopo i successi ottenuti contro i francesi Florent Bax e Laurent Lokoli e il russo Ronald Slobodchikov, oggi il tennista pusterese ha avuto la meglio pure sulla testa di serie numero 5 italiana Fabrizio Ornago. Nel primo set Sinner ha piazzato il break decisivo sul 4:4, imponendosi subito dopo per 6:4. Nel secondo parziale l´altoatesino era sotto 5:3, poi però ha conquistato quattro game di fila, chiudendo il match dopo esattamente due ore di gioco sul 7:5. Così Sinner conquista la terza finale consecutiva, dopo aver vinto a fine febbraio ed inizio marzo il Challenger di Bergamo e l’ITF di Trento. Per Sinner quella di oggi è la 15° vittoria di fila. Domani in finale si contenderà il titolo contro la testa di serie numero 2, Andreas Pellegrino (ATP 345).