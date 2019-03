Masters 1000 Miami: Roger Federer centra i quarti di finale (VIDEO)

Roger Federer, vola ai quarti di finale del torneo di Miami. Impegnato sul cemento statunitense contro il russo Daniil Medvedev (Atp 15), Federer con 22 vincenti e solo 8 errori non forzati – si è imposto in due set col punteggio di 6-4, 6-2 in 1h01′.

Vinta 6-4 la prima frazione in 33 minuti, break decisivo nel nono game , nella seconda Roger ha alzato il suo livello e preso per la gola il rivale. Preciso e ispirato, Federer ha centrato due break – nel primo e nel settimo game – chiudendo poi i conti al primo match point con un limpido e netto 6-2.

Nel prossimo turno lo svizzero – a caccia del 101esimo titolo della sua carriera – se la vedrà con il sudafricano Kevin Anderson (Atp 7).

La partita punto per punto