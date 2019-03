Rafael Nadal: “Sono una persona positiva, e se mi infortuno non penso neanche per un istante che non sarò in grado di recuperare. Ovviamente devi essere calmo e paziente.

Innanzitutto, non ci penso tutto il tempo, altrimenti non potrei giocare più“Il mio primo obiettivo è stare bene, riuscire a giocare come voglio.”

Il dolore non devo gestirlo tutti i giorni, non sarebbe possibile. Ma ci sono dei momenti in cui ti senti stanco e fuori forma; e sei chiamato a superarli, il che rappresenta la sfida più difficile”.