Nel parlamento britannico spunta il nome di Roger Federer

La situazione politica nel Regno Unito è tesa – la Brexit rimane senza un accordo con l’Unione Europea – ma i parlamentari non sembrano perdere il loro senso dell’umorismo.

Questo giovedì, John Bercow ha citato Roger Federer per commentare le relazioni commerciali tra il paese e la Svizzera. Un momento divertente.

Another gem from the Speaker: During a discussion about UK-Swiss trade, John Bercow interjects to inform the House that 'the best thing about Switzerland is Roger Federer'. pic.twitter.com/YMqnjeB1pD

— Philip Sime (@PhilipSime) 14 marzo 2019