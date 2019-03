La settimana fortunata di Miomir Kecmanvovic. Da sconfitto alle qualificazioni ai quarti di finale di Indian Wells

Settimana decisamente fortunata per Miomir Kecmanovic, classe 1999, che si è ritrovato ai quarti di finale di Indian Wells dopo essere stato sconfitto al turno finale di qualificazione dall’americano Giron.

Il serbo ha avuto la fortuna di partire direttamente dal secondo turno e poi ieri ha approfittato anche del ritiro del giapponese Nishioka che ha abbandonato il campo per un problema fisico dopo aver perso il primo set per 6 a 4.

Miomir, con questo risultato, potrà festeggiare il best ranking e per la prima volta in cariera sarà nella top 100 (al momento è al n.94 ATP).

Il cammino ad Indian Wells

Kecmanovic M. – Nishioka Y. R16 6-4 rit.

Kecmanovic M. – Djere L. 3R 6-2, 7-63

Kecmanovic M. – Marterer M. 2R 6-3, 6-2

Quali

Giron M. – Kecmanovic M. Q-2R 63-7, 7-5, 7-64

Kecmanovic M. – Vanni L. Q-1R 6-3, 6-2