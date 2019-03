Stan Wawrinka e Marton Fucsovis hanno concesso ben 48 palle break nel loro incontro ad Indian Wells

La partita ad Indian Wells tra Stan Wawrinka e Marton Fucsovics è stata un’autentica maratona di 3h24 minuti che ha visto Stan imporsi in tre set.

Questa partita però ha avuto anche un dato curioso riguardante il numero di palle break concesse.

In totale, Wawrinka e Fucsovics hanno concesso complessivamente ben 48 break points (23 opportunità per lo svizzero, 25 per l’ungherese).

Questo è stato il secondo incontro, al meglio dei tre set, con più palle break concesse dal 1991, quando le statistiche sono monitorate costantemente nel circuito ATP.

Al primo posto c’è l’incontro tra Garcia-Lopez e Starace, nel primo turno dell’ATP di Doha nel 2007. In quella partita furono ben 57 le palle break concesse.