Masters 1000 Indian Wells: Doppio. Sconfitti Cecchinato-Seppi

Domenica sera Andreas Seppi e Marco Cecchinato sono stati battuti al primo turno del doppio del Masters 1000 di Indian Wells. Gli azzurri si sono dovuti arrendere all’esordio alle teste di serie numero 3 Oliver Marach (AUT)/Mate Pavic (CRO) con il punteggio di 6:4, 6:0.

Già venerdì Seppi è stato eliminato al primo turno del singolare dal tedesco Peter Gojowczyk. Il tennista altoatesino ritornerà adesso in Europa e si preparerà a Bordighera in Liguria per la stagione sulla terra rossa, che inizierà per Seppi con il Masters 1000 di Monte Carlo (dal 14 al 21 aprile).

Stasera Seppi/Cecchinato non hanno avuto chance. Il primo set è rimasto in equilibrio solo fino al 3:3, poi nel settimo game Marach/Pavic hanno piazzato il break per il 4:3. Poco dopo i favoriti hanno trasformato il loro primo set point per il 6:4. Nella seconda frazioni di gioco gli azzurri non hanno più trovato il ritmo giusto. Marach/Pavic si sono aggiudicati sei punti di fila, imponendosi dopo soli 51 minuti di gioco per 6:0.