Challenger Phoenix, Shenzhen, Drummondville: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Settimana (11-17 Marzo 2019)

PHOENIX , AZ, USA (H) / 125 ($)

DRUMMONDVILLE , Canada (IH) / 80 ($)

SHENZHEN , China (H) / 90 ($)

Phoenix, USA Challenger Tour 125

Date: 3/11/2019 Original Cut Off: 132 Ranking Date: 2/18/2019

39 Klizan, Martin (SVK)

44 Jaziri, Malek (TUN)

45 Ebden, Matthew (AUS)

47 Jarry, Nicolas (CHI)

48 Berrettini, Matteo

49 Dzumhur, Damir (BIH)

50 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

54 Struff, Jan-Lennard (GER)

60 Gojowczyk, Peter (GER)

66 Munar, Jaume (ESP)

69 Londero, Juan Ignacio (ARG)

70 Copil, Marius (ROU)

73 Daniel, Taro (JPN)

76 Andreozzi, Guido (ARG)

77 Krajinovic, Filip (SRB)

81 Ivashka, Illya (BLR)

82 Albot, Radu (MDA)

89 Klahn, Bradley (USA)

91 Garin, Christian (CHI)

92 Harrison, Ryan (USA)

93 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

96 Donskoy, Evgeny (RUS)

98 Harris, Lloyd (RSA)

102 Istomin, Denis (UZB)

103 Sonego, Lorenzo

105 Lorenzi, Paolo

108 Kovalik, Jozef (SVK)

109 Mmoh, Michael (USA)

114 Carballes Baena, Roberto (ESP)

115 Rublev, Andrey (RUS)

117 Ymer, Elias (SWE)

119 Trungelliti, Marco (ARG)

120 Donaldson, Jared (USA)

121 Laaksonen, Henri (SUI)

122 Polansky, Peter (CAN)

123 Fratangelo, Bjorn (USA)

125 Kecmanovic, Miomir (SRB)

127 Popyrin, Alexei (AUS)

128 Ramanathan, Ramkumar (IND)

131 Jung, Jason (TPE)

132 Ito, Tatsuma (JPN)

Alternates

133 Lacko, Lukas (SVK)

135 Ruud, Casper (NOR)

138 Rosol, Lukas (CZE)

—-IN——–IN————

146 Bemelmans, Ruben (BEL) Q

148 Evans, Daniel (GBR) Q

Shenzhen, China Challenger Tour 90

Date: 3/11/2019 Original Cut Off: 270 (ATP) / 8 (ITF) Ranking Date: 2/18/2019

107 Schnur, Brayden (CAN)

124 Baghdatis, Marcos (CYP)

149 Bublik, Alexander (KAZ)

156 Otte, Oscar (GER)

160 Sugita, Yuichi (JPN)

177 Moriya, Hiroki (JPN)

179 Ward, James (GBR)

180 Molleker, Rudolf (GER)

184 Moraing, Mats (GER)

185 Giustino, Lorenzo

187 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

191 Rodionov, Jurij (AUT)

194 Soeda, Go (JPN)

195 Sela, Dudi (ISR)

196 Napolitano, Stefano

201 Rola, Blaz (SLO)

204 Safwat, Mohamed (EGY)

207 Giron, Marcos (USA)

208 Zhang, Ze (CHN)

210 Duckworth, James (AUS)

217 Polmans, Marc (AUS)

221 Davidovich Fokina, Alejandro (RUS)

224 Galovic, Viktor (CRO)

225 Kwon, Soonwoo (KOR)

231 Kavcic, Blaz (SLO)

235 Cachin, Pedro (ARG)

237 Clezar, Guilherme (BRA)

238 Peliwo, Filip (CAN)

242 Lopez Perez, Enrique (ESP)

245 Bourgue, Mathias (FRA)

247 Ignatik, Uladzimir (BLR)

252 Myneni, Saketh (IND)

257 Serdarusic, Nino (CRO)

259 Lee, Duckhee (KOR)

264 Li, Zhe (CHN)

268 Purcell, Max (AUS)

270 Banes, Maverick (AUS)

4 Brancaccio, Raul ITF

6 Barranco Cosano, Javier (ESP) ITF

7 Crepatte, Baptiste (FRA) ITF

8 Maamoun, Karim-Mohamed (EGY) ITF

Alternates ATP

271 Mukund, Sasi Kumar (IND)

273 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

279 Hernandez-Fernandez, Jose (DOM)

—-IN——–IN————

280 Chung, Yunseong (KOR)

Alternates ITF e Qualificazioni

21 Gakhov, Ivan (RUS) ITF Q

29 Rondoni, Pietro ITF Q

34 Tiurnev, Evgenii (RUS) ITF Q

Drummondville, Canada Challenger Tour 80

Date: 3/11/2019 Original Cut Off: 308 (ATP) / 27 (ITF) Ranking Date: 2/18/2019

61 Kudla, Denis (USA)

110 Berankis, Ricardas (LTU)

111 Granollers, Marcel (ESP)

116 Maden, Yannick (GER)

143 Bachinger, Matthias (GER)

153 Zopp, Jurgen (EST)

162 King, Darian (BAR)

168 Lestienne, Constant (FRA)

181 Watanuki, Yosuke (JPN)

182 Quiroz, Roberto (ECU)

183 Milojevic, Nikola (SRB)

209 De Greef, Arthur (BEL)

215 Griekspoor, Tallon (NED)

227 Janvier, Maxime (FRA)

241 Harrison, Christian (USA)

246 Cid Subervi, Roberto (DOM)

248 Giraldo, Santiago (COL)

254 Aragone, JC (USA)

262 Elias, Gastao (POR)

263 Torpegaard, Mikael (DEN)

267 Kwiatkowski, Thai-Son (USA)

269 Viola, Matteo

272 Griekspoor, Scott (NED)

274 Uchida, Kaichi (JPN)

277 Miedler, Lucas (AUT)

286 Wolf, Jeffrey John (USA)

289 Ortega-Olmedo, Roberto (ESP)

294 Novikov, Dennis (USA)

295 Altamirano, Collin (USA)

296 Pavic, Ante (CRO)

297 Broady, Liam (GBR)

298 Blanch, Ulises (USA)

301 Lamasine, Tristan (FRA)

304 Fanselow, Sebastian (GER)

304 Przysiezny, Michal (POL) PR

305 King, Kevin (USA)

308 King, Evan (USA)

14 Bonadio, Riccardo ITF

18 Descotte, Matias Franco (ARG) ITF

20 Furness, Evan (FRA) ITF

27 Sels, Jelle (NED) ITF

Alternates ATP

310 Sarkissian, Alexander (USA)

311 Diez, Steven (CAN)

312 Olivo, Renzo (ARG)

313 Collarini, Andrea (ARG)

—-IN——–IN————

316 Gojo, Borna (CRO)