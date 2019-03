Partnership Dunlop-Progetto Itaca

Dunlop sostiene Progetto Itaca a perseguire la propria mission: sensibilizzare la comunità per superare stigma e pregiudizio; informare le persone per prevenire le malattie e per orientare alla diagnosi e alla cura; sostenere i malati e le loro famiglie nel percorso di recupero del benessere e della pienezza di vita.

Questa nuova partnership tra Dunlop e Progetto Itaca nasce dal riconoscimento dello sport come fattore determinante per la salute e il benessere fisico e mentale dell’individuo, oltre che a un ottimo strumento di comunicazione di uguaglianza. Per questo motivo Dunlop sposa appieno la mission di Progetto Itaca, dando il suo supporto per un aiuto concreto nell’aumentare la conoscenza e la consapevolezza verso le numerose forme di disturbo mentale, sempre più diffuse ai giorni nostri ma ancora lontane dal ricevere l’attenzione che meritano.

Dunlop fornirà l’appoggio a Progetto Itaca durante gli eventi che verranno organizzati nell’anno 2019: oltre a un supporto concreto – Dunlop fornirà i premi per i tornei di tennis organizzati da Itaca – aiuterà Progetto Itaca, laddove possibile, nell’ideazione e organizzazione degli eventi mettendo in gioco la sua esperienza e la profonda conoscenza del mondo del tennis.

Tramite questa partnership, Progetto Itaca e Dunlop si impegnano nel vincere la partita contro stigma e pregiudizio che, ancora oggi, è presente riguardo alle malattie mentali.