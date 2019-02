ATP Sao Paulo: Il Tabellone Principale. Due azzurri al via

ATP Sao Paulo 250 | Indoor | $550.145

(1) Sousa, Joao vs Bye

Ruud, Casper vs (WC) Monteiro, Thiago

Qualifier vs Dellien, Hugo

Lorenzi, Paolo vs (7) Londero, Juan Ignacio

(4) Mayer, Leonardo vs Bye

Sonego, Lorenzo vs Delbonis, Federico

Sousa, Pedro vs Garin, Christian

Qualifier vs (6) Munar, Jaume

(8) Daniel, Taro vs Trungelliti, Marco

(WC) Seyboth Wild, Thiago vs Ymer, Elias

Carballes Baena, Roberto vs Marterer, Maximilian

Bye vs (3) Pella, Guido

(5/WC) Cuevas, Pablo vs Auger-Aliassime, Felix

Qualifier vs Ramos-Vinolas, Albert

Qualifier vs Djere, Laslo

Bye vs (2) Jaziri, Malek