Fed Cup: Svizzera vs Italia. Ecco il sorteggio. Subito in campo Sara Errani

Saranno Sara Errani e Belinda Bencic ad aprire le danze domani (alle ore 13) la sfida tra Svizzera e Italia che fino a domenica si contenderanno a Biel l’accesso agli spareggi del World Group di Fed Cup.

A seguire Camila Giorgi affronterà Viktorija Golubic.

SVIZZERA – ITALIA (Biel, cemento indoor)

Belinda Bencic vs Sara Errani

Viktorija Golubic vs Camila Giorgi

domenica – Ore 12

Belinda Bencic vs Camila Giorgi

Viktorija Golubic vs Sara Errani

Timea Bacsinszky/Jill Teichmann vs Jasmine Paolini/Martina Trevisan