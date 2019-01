Monica Puig cambia tutto

Dopo un anno, quello 2018 in cui non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, Mónica Puig, attualmente al n.59 del mondo, ha deciso di intraprendere una nuova direzione nella sua carriera e per questo ha cambiato completamente staff ingaggiando Kamau Murray, uno degli allenatori più famosi degli ultimi tempi.

Kamau ha portato Sloane Stephens a vincere un titolo del Grand Slam, rapporto poi che si è rotto in modo sorprendentemente alla fine della scorsa stagione.