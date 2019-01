Da Melbourne: Stefano Travaglia “in campo ho fatto il mio e questo mi fa essere ottimista per il prosieguo della stagione, al di là della sconfitta di oggi che comunque brucia”

Stefano Travaglia : “Peccato perché c’è mancato davvero poco, sono stato avanti due set a uno e nel quarto abbiamo avuto entrambi alti e bassi, si è alzato un vento molto forte e le condizioni sono totalmente cambiate. Nei momenti in cui sono andato sotto ho sempre avuto una buona reazione riuscendo a recuperare il break di svantaggio. Questo vuol dire che in campo ho fatto il mio e questo mi fa essere ottimista per il prosieguo della stagione, al di là della sconfitta di oggi che comunque brucia. Anche se contro il numero 20 del mondo”.