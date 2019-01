Australian Open: LIVE Secondo Turno Italiani. Live dettagliato. Andreas Seppi al terzo turno. Ora sfiderà Tiafoe e non Anderson eliminato dall’americano

Prosegue l’ottimo momento di Andreas Seppi che approda al terzo turno degli Australian Open.

Il 34enne di Caldaro, numero 35 Atp, , ha sconfitto agevolmente al secondo turno l’australiano Jordan Thompson, numero 72 del ranking mondiale, mai oltre il secondo turno dello Slam di casa: 6-3 6-4 6-4 in un’ora e 54 minuti di partita.

Al terzo turno attende il Next Gen statunitense Frances Tiafoe vincitore della sfida contro il sudafricano Kevin Anderson, quinta testa di serie e finalista agli US Open 2017 e a Wimbledon 2018.

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$59.687.000 – 2° Turno

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00) – 2° Incontro

J. Thompson vs A. Seppi



GS Australian Open J. Thompson J. Thompson 3 4 4 A. Seppi A. Seppi 6 6 6 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Thompson 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 A. Seppi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Seppi 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Thompson 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Thompson 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-3 → 3-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 J. Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 J. Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00) – 3° Incontro

T. Fabbiano vs R. Opelka



GS Australian Open T. Fabbiano T. Fabbiano 0 6 6 0 R. Opelka • R. Opelka 30 7 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Opelka 15-0 30-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 R. Opelka 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-1 → 4-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 30-40* 0-0* 1-0* 2-0* 3-0* 4-0* 4-1* 4-2* 4-3* 4-4* 4-5* 5-5* 5-6* 6-6* 7-6* 7-7* 7-8* 8-8* 9-8* 9-9* ace 9-10* 10-10* 11-10* 11-11* 11-12* 12-12* 13-12* 13-13* 13-14* 14-14* 15-14* 15-15* ace 15-16* 6-6 → 6-7 R. Opelka 30-40 ace 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 T. Fabbiano 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 R. Opelka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 20 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) S. Travaglia vs (19) N. Basilashvili