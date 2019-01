Australian Open 2019, Fognini-Munar: curiosità e statistiche sul match del ligure

Fabio Fognini, numero dodici del seeding, esordirà agli Australian Open 2019 contro lo spagnolo Jaume Munar. Una sfida non semplice, ma sicuramente alla portata del tennista ligure che dovrà cancellare la brutta prestazione fatta vedere ad Auckland contro Philipp Kohlschreiber.

Il nativo di Arma di Taggia, che al terzo turno potrebbe trovare Carreno Busta, è chiamato a difendere gli ottavi di finale raggiunti lo scorso anno. Una cambiale importante, in ottica classifica, per Fognini che non dovrà dunque concedersi passi falsi in terra australiana. Il bilancio, a Melbourne, è di otto vittorie ed undici sconfitte: quella del 2019 sarà la tredicesima partecipazione consecutiva (la dodicesima nel main draw) agli Australian Open, torneo nel quale è protagonista dal 2007 (in quell’anno giocò le qualificazioni; venne superato al primo turno dal tedesco Berrer).

FABIO FOGNINI (12,ITA) vs JAUME MUNAR (ESP)

– Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Il vincente incontrerà Leonardo Mayer o Nicolas Jarry, possibile terzo turno con Carreno Busta

– Agli Australian Open, Fabio Fognini non è mai andato oltre gli ottavi di finale (raggiunti nel 2014 e 2018)

– Seconda partecipazione assoluta a Melbourne Park (nel main draw) per Jaume Munar, la quarta complessiva in un torneo dello Slam. Lo scorso anno uscì sconfitto al primo turno

– Fabio Fognini ha un bilancio di 8 vittorie e undici sconfitte agli Australian Open, torneo che gioca ininterrottamente dal 2007 (gioca nel tabellone principale dal 2008). Vanta 114 vittorie a livello ATP sul veloce, nel 2019 ha giocato il torneo di Auckland (si è spinto sino ai quarti di finale, ko con Kohlschreiber dopo aver superato Gojowczyk)

– Jaume Munar ha disputato, nel mese di novembre, le Next Gen ATP Finals di Milano, raggiungendo le semifinali. Nel 2019 ha giocato a Pune (quarti di finale, sconfitto da Anderson) e Sydney (battuto al primo turno di qualificazioni da Alex Bolt). Si allena alla Rafael Nadal Academy, attualmente è n.74 del mondo (best ranking)

– Le quote dei bookmakers: Fognini 1.39 – Munar 2.95