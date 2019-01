Australian Open: LIVE Qualificazioni Italiani e Italiane. Luca Vanni e Stefano Travaglia centrano il main draw e affronteranno Carreno e Andreozzi. Out la Trevisan. Sonego e Lorenzi sperano in un ripescaggio

Sono due i tennisti italiani ad aver superato le Qualificazioni agli Australian Open.

Si tratta di Luca Vanni e Stefano Travaglia che sono entrati nel main draw. Sconfitti ma sperano in un ripescaggio Lorenzo Sonego e Paolo Lorenzi. Out nel singolare Femminile Martina Trevisan.

Lo spot dei due azzurri che hanno superato le qualificazioni.

(12) F. Fognini vs J. Munar

N. Jarry vs L. Mayer

I. Ivashka vs M. Jaziri

(Q) L. Vanni vs (23) P. Carreno Busta

(14) S. Tsitsipas vs M. Berrettini

(Q) V. Troicki vs R. Carballes Baena

(Q) S. Travaglia vs G. Andreozzi

(Q) C. Eubanks vs (19) N. Basilashvili

Ore 24 Italiane – Turno Decisivo Qualificazioni

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

H. Moriya vs L. Vanni



GS Australian Open H. Moriya H. Moriya 2 2 L. Vanni L. Vanni 6 6 Vincitore: L. Vanni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Vanni 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 df 15-40 ace 2-4 → 2-5 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Moriya 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 2-3 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Moriya 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)- 2° incontro

(4) P. Lorenzi vs D. Evans



GS Australian Open P. Lorenzi [4] P. Lorenzi [4] 3 3 D. Evans D. Evans 6 6 Vincitore: D. Evans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 P. Lorenzi 40-A 0-15 0-30 0-40 ace 2-3 → 2-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 D. Evans 40-40 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Evans 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 3-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Evans 0-15 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 13 – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30) – 2° incontro

(1) L. Sonego vs T. Ito (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



GS Australian Open L. Sonego [1] L. Sonego [1] 6 6 6 T. Ito T. Ito 7 0 7 Vincitore: T. Ito Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* 1-3* 1-4* 2-4* 2-5* 2-6* 2-7* 2-8* 3-8* 3-9* 6-6 → 6-7 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 5-6 → 6-6 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 L. Sonego 30-40 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 T. Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 L. Sonego 0-40 15-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Ito 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 T. Ito 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 T. Ito 0-40 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 L. Sonego A-40 15-0 30-0 ace 40-0 5-0 → 6-0 T. Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 L. Sonego 40-15 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 T. Ito 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Ito 7-6 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* 2-2* 3-2* 3-3* 3-4* 4-4* 5-4* ace 6-4* 6-5* 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 T. Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace df A-40 40-40 df ace ace A-40 ace 5-5 → 6-5 T. Ito 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 T. Ito 40-A 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Ito 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 T. Ito 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 T. Ito 15-40 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00) – 3° incontro non prima dele ore 04

K. Coppejans vs (27) S. Travaglia (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



GS Australian Open K. Coppejans K. Coppejans 4 2 S. Travaglia [27] S. Travaglia [27] 6 6 Vincitore: S. Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 S. Travaglia 15-40 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-4 → 2-4 K. Coppejans 40-15 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 S. Travaglia 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-3 → 1-3 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 S. Travaglia 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 0-2 K. Coppejans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 K. Coppejans 40-A 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 K. Coppejans 40-0 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 K. Coppejans 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00) – 3° incontro non prima delle ore 04

(11) L. Zhu vs M. Trevisan (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))