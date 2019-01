Combined Sydney: LIVE i risultati con il dettagliato delle Semifinali. In campo Andreas Seppi

Sydney – Semifinali

KEN ROSEWALL ARENA – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Ashleigh Barty vs [7] Kiki Bertens



2. [8] Andreas Seppi vs [3] Diego Schwartzman (non prima ore: 05:30)



3. Aleksandra Krunic / Katerina Siniakova vs Eri Hozumi / Alicja Rosolska



4. [Q] Aliaksandra Sasnovich vs [5/WC] Petra Kvitova OR [2] Angelique Kerber (non prima ore: 09:00)



5. John Millman OR [4] Gilles Simon vs [5] Alex de Minaur (non prima ore: 10:30)



SHOW COURT 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Ken Skupski / Neal Skupski vs [2] Jamie Murray / Bruno Soares



2. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [WC] Lleyton Hewitt / Jordan Thompson OR Martin Klizan / Nicholas Monroe (non prima ore: 05:00)



