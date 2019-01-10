Combined di Sydney ATP, Copertina, WTA

Combined Sydney: LIVE i risultati con il dettagliato delle Semifinali. In campo Andreas Seppi

10/01/2019 23:45 Nessun commento
Andreas Seppi, classe 1984 e n.37 ATP
Andreas Seppi, classe 1984 e n.37 ATP

AUS Sydney – Semifinali

KEN ROSEWALL ARENA – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 2:00 pm)
1. Ashleigh Barty AUS vs [7] Kiki Bertens NED

Il match deve ancora iniziare

2. [8] Andreas Seppi ITA vs [3] Diego Schwartzman ARG (non prima ore: 05:30)

Il match deve ancora iniziare

3. Aleksandra Krunic SRB / Katerina Siniakova CZE vs Eri Hozumi JPN / Alicja Rosolska POL

Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Aliaksandra Sasnovich BLR vs [5/WC] Petra Kvitova CZE OR [2] Angelique Kerber GER (non prima ore: 09:00)

Il match deve ancora iniziare

5. John Millman AUS OR [4] Gilles Simon FRA vs [5] Alex de Minaur AUS (non prima ore: 10:30)

Il match deve ancora iniziare


SHOW COURT 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)
1. Ken Skupski GBR / Neal Skupski GBR vs [2] Jamie Murray GBR / Bruno Soares BRA

Il match deve ancora iniziare

2. [1] Juan Sebastian Cabal COL / Robert Farah COL vs [WC] Lleyton Hewitt AUS / Jordan Thompson AUS OR Martin Klizan SVK / Nicholas Monroe USA (non prima ore: 05:00)

Il match deve ancora iniziare

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