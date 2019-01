Australian Open – Qualificazioni: Il programma completo di Venerdì 11 Gennaio

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(10) P. Polansky vs (32) T. Kokkinakis

O. Govortsova vs (22) M. Doi

Z. Zhang vs (24) B. Fratangelo (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

R. Hogenkamp vs Y. Bonaventure

(10) I. Jorovic vs (21) H. Dart

(11) L. Zhu vs M. Trevisan (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

H. Moriya vs L. Vanni

(7) V. Kudermetova vs T. Martincova

D. King vs V. Troicki (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

I. Swiatek vs D. Lao

J. Ponchet vs (WC) N. Bains (Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))

A. Sharma vs (25) I. Khromacheva (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Court 10 – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

C. McHale vs (23) V. Lepchenko

J. Loeb vs (28) K. Muchova

Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(11) L. Harris vs D. Brown

(6) P. Gunneswaran vs Y. Watanuki

A. Lottner vs A. Kalinskaya (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Court 13 – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

(3) V. Golubic vs (18) N. Gibbs

(1) L. Sonego vs T. Ito (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(16) J. Brady vs B. Haddad Maia

T. Smyczek vs G. Sakharov

(13) M. Trungelliti vs M. Krueger (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(9) M. Kostyuk vs (29) P. Badosa Gibert

(4) P. Lorenzi vs D. Evans

K. Coppejans vs (27) S. Travaglia (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Court 19 – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

H. Laaksonen vs J. Domingues

D. Kovinic vs (24) N. Vikhlyantseva

Court 20 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

C. Eubanks vs P. Martinez

(16) M. Kecmanovic vs (17) T. Monteiro

(4) B. Andreescu vs (26) T. Smitkova (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Court 22 – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

O. Otte vs R. Molleker

M. Moraing vs K. Majchrzak