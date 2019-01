Australian Open: Il sorteggio degli Italiani. Urna sfavorevole per gli azzurri

Sono sei, aspettando l’esito delle qualificazioni, i giocatori italiani al via negli Australian Open, prima prova stagionale del Grand Slam.

Fabio Fognini, n.12 del seeding, affronterà all’esordio lo spagnolo Jaume Munar classe 1997 e n.74 del mondo.

Marco Cecchinato, n.17 del torneo, non avrà un turno facile contro il serbo Filip Krajinovic classe 1992 e n.92 del mondo ma con un passato da top 30.

Non sarà facile per Matteo Berrettini battere all’esordio Stefanos Tsitsipas, n.14 dl seeding e voglioso di riscatto dopo la sconfitta contro Seppi a Sydney.

Proprio Andreas Seppi non ha avuto un sorteggio difficilisimo sfidando una testa di serie alta, Steve Johnson n.31 del seeding alla seconda partita del 2019, dopo aver perso all’esordio ad Auckland contro Leo Mayer.

Thomas Fabbiano affronterà all’esordio la wild card locale Jason Kubler classe 1993 e n.131 ATP, impegno che sulla carta potrebbe essere semplice ma che nella realtà è molto insidioso.

Nel singolare femminile l’unica azzurra al via (aspettando Martina Trevisan impegnata nel turno decisivo delle qualificazioni), è Camila Giorgi, n.27 del seeding che avrà di fronte al primo ostacolo la slovena Dalila Jakupovic classe 1991 e n.82 del mondo.

(12) F. Fognini vs J. Munar

N. Jarry vs L. Mayer

I. Ivashka vs M. Jaziri

Qualifier vs (23) P. Carreno Busta

(11) B. Coric vs S. Darcis

A. Ramos-Vinolas vs M. Fucsovics

L. Djere vs E. Donskoy

F. Krajinovic vs (17) M. Cecchinato

(14) S. Tsitsipas vs M. Berrettini

Qualifier vs R. Carballes Baena

Qualifier vs G. Andreozzi

Qualifier vs (19) N. Basilashvili

(5) K. Anderson vs A. Mannarino

F. Tiafoe vs Qualifier

F. Lopez vs J. Thompson

A. Seppi vs (31) S. Johnson

(20) G. Dimitrov vs J. Tipsarevic

P. Cuevas vs D. Lajovic

(WC) J. Kubler vs T. Fabbiano

R. Opelka vs (9) J. Isner

(27) C. Giorgi vs D. Jakupovic

Qualifier vs A. Bogdan

M. Brengle vs Qualifier

Qualifier vs (7) Ka. Pliskova