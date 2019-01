Kooyong Classic 2019, risultati Day 1: Tomic supera Sock, Anisimova si infortuna alla gamba

E’ andata in archivio la prima giornata del Kooyong Classic 2019, tradizionale torneo d’esibizione che, come ogni anno, si gioca in quel di Melbourne a pochi giorni dal via ufficiale degli Australian Open.

Il programma odierno ha visto la disputa di tre incontri di singolare maschile, un singolare femminile ed un doppio misto. Bernard Tomic e Janko Tipsarevic hanno vinto i rispettivi match al supertiebreak decisivo contro Jack Sock e Jason Kubler, mentre non ha avuto alcun problema Krajinovic che ha lasciato appena cinque giochi al bosniaco Dzumhur.

E’ durato appena un set l’incontro femminile tra Katie Boulter e Amanda Anisimova. Quest’ultima, dopo aver ceduto il primo parziale per 6-4, si è infatti ritirata a causa di un infortunio alla gamba. E’ andato in scena, come dicevamo, anche il doppio misto tra i fratelli Tomic ed i fratelli Peers: Bernard e Sara si sono imposti col punteggio di 6-4.

RISULTATI DAY 1 – KOOYONG CLASSIC 2019:

Bernard Tomic (AUS) b. Jack Sock (USA) 5-7 6-4 10-6

Janko Tipsarevic (SRB) b. Jason Kubler (AUS) 6-4 3-6 12-10

Filip Krajinovic (SRB) b. Damir Dzumhur (BIH) 6-3 6-2

Katie Boulter (GBR) b. Amanda Anisimova (RUS) 6-4 Rit.

Bernard Tomic (AUS)/Sara Tomic (AUS) b. John Peers (AUS)/Sally Peers (AUS) 6-4