Rafael Nadal dichiara di poter vincere l’Australian Open

Nonostante il ritiro di Rafa Nadal dall’ATP 250 di Brisbane, lo spagnolo rimane motivato a far bene all’Australian Open, torneo che inizierà il prossimo 14 gennaio.

Rafael è fiducioso per il primo major dell’anno. “Voglio vincere l’Australian Open, vado con quell’atteggiamento. Avrò una motivazione molto alta per competere al meglio in questo torneo. Sono fiducioso che sarò al 100% a Melbourne “, ha affermato il numero due del mondo.

“L’anno scorso pensavo di essere in una situazione peggiore e ho raggiunto i quarti di finale. Vedremo come andrà quest’anno”.