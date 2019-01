Ranking Femminile Under 18: poche variazioni in Top-10, Cocciaretto 14ª

Sono stati pubblicati, dall’International Tennis Federation (ITF), i ranking aggiornati per quanto concerne il circuito Under 18: scompaiono dalla classifica, per raggiungi limiti di età, tutte le giocatrici nate nel 2000. Ciò non ha portato a variazioni di rilievo in Top-10 (Clara Burel si conferma al primo posto, seguita dalla classe 2004 Cori Gauff e dalla cinese Xiyu Wang), mentre hanno scalato posizioni importanti diverse giocatrici italiane.

Elisabetta Cocciaretto guadagna tre posti ed è quattordicesima. Fuori dalla Top-80, ma comunque comprese tra le prime cento, le varie Biagianti, Delai, Alvisi, Rossi e Sacco.

LA NUOVA TOP-10 MONDIALE

1. Clara Burel (FRA) (2001) +0

2. Cori Gauff (USA) (2004) +0

3. Xiyu Wang (CHN) (2001) +0

4. Clara Tauson (DEN) (2002) +0

5. Maria Camila Osorio Serrano (COL) (2001) +0

6. Iga Swiatek (POL) (2001) +1

7. Xinyu Wang (CHN) (2001) +1

8. Caty McNally (USA) (2001) +1

9. Qinwen Zhang (CHN) (2002) +1

10. Yuki Naito (JPN) (2001) +2

LA NUOVA TOP-10 ITALIANA

14. Elisabetta Cocciaretto (ITA) (2001) +3

81. Martina Biagianti (ITA) (2001) +13

83. Melania Delai (ITA) (2002) +13

84. Eleonora Alvisi (ITA) (2003) +14

91. Federica Rossi (ITA) (2001) +16

94. Federica Sacco (ITA) (2002) +16

112. Alice Amendola (ITA) (2001) +19

133. Lisa Pigato (ITA) (2003) +24

229. Matilde Mariani (ITA) (2002) +29

231. Asia Serafini (ITA) (2003) +29