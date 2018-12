Challenger Playford: Le Nuove Qualificazioni. Al via il nostro Marco Bortolotti

Challenger Playford CH | Cemento | $81.240

(1/WC) Harris, Andrew vs (P) Bortolotti, Marco

(2/P) Tseng, Chun Hsin vs (P) Look, Michael

CENTER COURT – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [1/WC] Andrew Harris vs [P] Marco Bortolotti

2. Mohamed Safwat vs [WC] Akira Santillan

3. [WC] Luke Saville vs Tobias Kamke (non prima ore: 03:00)

4. Stefano Napolitano vs Arthur De Greef

5. Rudolf Molleker vs Viktor Troicki

COURT 1 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

1. Tommy Paul vs [P] Alexander Zhurbin

2. Hiroki Moriya vs Yosuke Watanuki

3. [P] Sadio Doumbia vs [WC] Max Purcell

4. Kamil Majchrzak vs Daniel Evans

5. Zdenek Kolar vs Sergio Gutierrez-Ferrol

COURT 2 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [2/P] Chun Hsin Tseng vs [P] Michael Look

2. Adam Pavlasek vs Calvin Hemery

3. Aleksandr Nedovyesov vs Ze Zhang

4. Go Soeda vs Federico Gaio