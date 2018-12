Torino e le Finals: la cosa si fa seria…

Quando alcune settimane fa ha iniziato a circolare la notizia che Torino si fosse candidata come prossima sede delle ATP Finals a partire del 2021, quando Londra avrà concluso il suo mandato, sul volto di tanti appassionati di tennis è apparso un sorriso.

“Ma come? Non abbiamo un semplice torneo ATP250 oltre gli Internazionali d’Italia e adesso puntiamo a uno degli appuntamenti più importanti della stagione?”. Ebbene, dopo la relativa sorpresa iniziale adesso il progetto prende forma, una forma consistente e la diffidenza di tanti si trasforma in tifo e curiosità.

Comune, Regione e Governo sono con Torino e il prossimo 11 dicembre sarà una data fondamentale in questa sfida: quel giorno infatti i vertici ATP saranno in visita nella città piemontese per i dovuti sopralluoghi, per ispezionare le infrastrutture con il comitato organizzatore dell’evento che cercherà di convincerli che la loro “offerta” è seria e con fondamenta solide.

Il primo obiettivo è quello di essere inseriti nella short list, una lista ridotta con solo 3 città candidate per ottenere l’evento nel quinquennio che inizierà nel 2021: se l’appoggio dei grandi non manca e Torino può contare su una magia tipica e inimitabile, ci sono però delle insidie che arrivano direttamente dalle altre pretendenti al trono.

Una lotta contro titani degli eventi sportivi e del marketing, con Londra che potrebbe ripetere per un prestigioso bis forte del plauso di dirigenti, giocatori e tifosi e il mercato asiatico che potrebbe aprire l’ennesimo baule pieno di gettoni d’oro alle alte sfere del tennis mondiale, sempre più interessato a guadagni “facili” e importanti.

Per il movimento tennistico italiano e per la città di Torino sarebbe una bellissima opportunità di rilancio: ospitare nel proprio Paese un evento del genere crea curiosità e fermento, soprattutto per i giovani che vogliono diventare pro, mentre per il capoluogo piemontese si ripeterebbe quanto visto con le Olimpiadi del 2006, quando Torino si convertì nel centro del mondo sportivo (anche se le strutture e gli impianti ereditati sono stati colpevolmente “abbandonati”…).

È difficile che ciò accada, perché si tratta di una candidatura che parte con evidenti svantaggi (c’è qualcuno che può combattere davvero con lo strapotere economico del mercato arabo o di quello cinese?) ma se questo sogno prendesse forma…Torino caput mundi.