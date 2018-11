Da Andria: Finale tra Filippo Baldi e il transalpino Humbert

Sono Filippo Baldi e Ugo Humbert i finalisti del Challenger Atp Andria e Castel del Monte 2018. L’azzurro ha superato nell’ultima delle due semifinali il francese Quentin Halys con un doppio 64, completando un percorso che ha visto il 22enne di Torino superare Jankovits, Setkic e Marchenko prima delle semifinali. “Sono contento – è il suo commento – ho colto l’occasione di conquistare i break decisivi. Ho già battuto Humbert in passato, spero di ripetermi ma non credo che il pubblico risulti determinante. È un giocatore scomodo e ce la giocheremo”. Di fronte ci sarà la testa di serie numero 1 del seeding, Humbert, che nella prima semifinale aveva superato 63, 62 il tedesco Krawietz. Lungo il percorso di Humbert, erano caduti anche Oliveira, Ignatik e Stakhovsky. La prima partita del penultimo giorno di Challenger (Montepremi 43mila euro) aveva visto invece l’assegnazione del titolo nel Doppio: i polacchi Karol Drzewiecki e Szymon Walkow hanno superato in tre set lo svizzero Marc-Andrea Huesler e l’olandese David Pel grazie anche al super tie-break (76, 26, 11-9). Domani la finale avrà inizio alle 18 presso il Palasport di Corso Germa