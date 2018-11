Da Andria: anche Baldi e Marcora al secondo turno

Altri due italiani accedono al secondo turno del torneo Atp di Andria. Buon esordio per Filippo Baldi e Roberto Marcora che proseguono il proprio cammino nel challenger internazionale con montepremi da 43mila euro. Baldi ha avuto la meglio in due set (6/3, 7/6) sul francese Yannick Jankovits, mentre Marcora ha vinto in tre set ( 7/5, 1/6, 7/6) il derby tricolore con Lorenzo Frigerio. La mattinata del secondo giorno di gare, ha visto l’uscita di scena della testa di serie numero 4: lo spagnolo Adrian Menendez-Maceiras è stato eliminato dallo svizzero Marc Andrea Huesler con il punteggio di 7/6, 7/6. E’ andata male anche all’altro italiano Raul Brancaccio, superato in due set dal lituano Laurynas Grigelis per 6/3, 7/5. Stessa sorte avversa per Gianluca Mager, sconfitto (7/6, 7/6) dal tedesco Kevin Krawietz. Ha lottato fino all’ultimo il giovane bolzanese, Jannik Sinner, ma si è dovuto arrendere al terzo set all’esperto Iliya Marchencko. L’ucriano, giunto dalle qualificazioni ma ex numero 49 del ranking Atp, ha avuto la meglio per 4/6, 6/2, 6/4. In mattinata è sceso in campo anche Uladzimir Ignatik, vincitore della scorsa edizione del challenger: il bielorusso ha superato in due set (7/6, 6/3) il ceco Zdenek Kolar.