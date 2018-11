Le cose in comune tra Alexander Zverev e Elina Svitolina

Cosa hanno in comune Alexander Zverev e Elina Svitolina? Molto più di quanto si possa immaginare. I giornalisti Tumaini Carayol e Ben Rothenberg hanno lanciato il confronto su Twitter è sono impressionanti le cose che hanno in comune i due tennisti.

– Hanno vinto un Grand Slam da juniores

– Vinto a Roma 2017

– Trionfo al Canadian Open nel 2017

– Hanno conquistato la finale di Roma nel 2018; ha vinto però solo la Svitolina il titolo

– Hanno vinto le Finals nel 2018

– Hanno come miglior classifica la 3a posizione.

– Hanno chiuso il 2018 al 4 ° posto

-Non sono mai arrivati oltre ai quarti di finale in un torneo del Grand Slam